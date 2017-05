De nouvelles images de la Nébuleuse du Crabe

La Nébuleuse du Crabe « en technicolor »

Comme l'annonce la



Les 5 télescopes permettent d'avoir des images en fonction de 5 domaines du spectre électromagnétique. On a le spectre du visible, les rayons X, l'ultraviolet, l'infrarouge et le spectre radio. Chaque domaine offre des données uniques qui permettent aux astronomes et aux scientifiques de mieux comprendre la Nébuleuse du Crabe, sa formation et son évolution.



Ce que l'on sait de la Nébuleuse du Crabe, qui se trouve à 6 500 années-lumière de la Terre, est qu'elle est relativement récente. Elle est née lors de l'explosion d'une étoile dans la constellation du Taureau. Une explosion qui aurait été observée en 1054 après Jésus-Christ. Son nom, lui, vient de l'astronome irlandais William Parsons, qui l'a nommée au 19e siècle.



Les scientifiques de la NASA s'y intéressent en particulier du fait de son pulsar à 33 émissions par secondes, le plus puissant jamais observé.



Un super ballon de la NASA en perdition dans le ciel ?

Les observations de la NASA nous offrent des spectacles magnifiques de l'espace profond. C'est le cas dans cette nouvelle série de photos représentant la Nébuleuse du Crabe, qui ont été publiées par l'agence spatiale américaine. Il s'agit d'une série de photos prises par plusieurs télescopes et combinées entre elles pour donner ce qui ressemble à s'y méprendre à un feu d'artifice.Comme l'annonce la NASA sur son Twitter officiel , cette nouvelle série de photos permet de découvrir la Nébuleuse du Crabe en "technicolor". Les données et les images de 5 télescopes différents ont été combinées, pour obtenir cette image inédite de l'un des phénomènes les plus intéressants qu'il nous soit possible d'observer.Les 5 télescopes permettent d'avoir des images en fonction de 5 domaines du spectre électromagnétique. On a le spectre du visible, les rayons X, l'ultraviolet, l'infrarouge et le spectre radio. Chaque domaine offre des données uniques qui permettent aux astronomes et aux scientifiques de mieux comprendre la Nébuleuse du Crabe, sa formation et son évolution.Ce que l'on sait de la Nébuleuse du Crabe, qui se trouve à 6 500 années-lumière de la Terre, est qu'elle est relativement récente. Elle est née lors de l'explosion d'une étoile dans la constellation du Taureau. Une explosion qui aurait été observée en 1054 après Jésus-Christ. Son nom, lui, vient de l'astronome irlandais William Parsons, qui l'a nommée au 19e siècle.Les scientifiques de la NASA s'y intéressent en particulier du fait de son pulsar à 33 émissions par secondes, le plus puissant jamais observé.





