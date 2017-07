DART : le projet de la NASA pour dévier des astéroïdes

Dévier des astéroïdes grâce à l'impact d'un engin spatial

S'il n'y a pas, aujourd'hui, de risque d'impact majeur qui pourrait donner lieu à un scénario comme dans le film Armageddon, la NASA veille. Elle sait que des astéroïdes de taille plus petite pourraient bien traverser l'atmosphère terrestre et s'écraser sur Terre, provoquant des destructions massives comme ce fut le cas en 1908 en Sibérie. L'explosion a été estimée équivalente à plus de 100 fois celles des bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. Heureusement, la zone était quasiment déserte.



On comprend que la NASA veuille éviter un tel événement à l'avenir. Elle a donc pensé au projet DART (Double Asteroid Redirection Test), qui est entré en phase de conception le 23 juin 2017. L'idée de base est simple : envoyer un engin spatial contre un astéroïde pour en modifier la trajectoire.



Le premier test pourrait avoir lieu en octobre 2022 : la NASA va viser Didymos, un astéroïde composé de deux corps célestes, Didymos A et Didymos B, respectivement de 740 et 190 mètres de diamètre. Le premier test de DART ciblera Didymos B.



Les deux astéroïdes repasseront à proximité de la Terre en 2024 et les spécialistes pourront quantifier l'effet de l'impact de DART sur la trajectoire de Didymos B. Le test sera de petite envergure : l'engin DART ne devrait pas être plus gros qu'un frigo. Il ciblera automatiquement Didymos B grâce à un guidage laser et s'écrasera sur sa surface à une vitesse de 6 kilomètres par seconde.



L'analyse des données de ce premier crash permettra à la NASA de développer, à terme, un véritable bouclier contre les astéroïdes : l'impact sur l'astéroïde, prévu largement avant le risque d'un impact sur Terre, réduira la vitesse de ce dernier grâce à la force cinétique développée. L'astéroïde ne sera pas stoppé mais un changement de vitesse produit un changement de trajectoire qu'il sera possible d'étudier et donc d'utiliser pour protéger la Terre de futurs impacts théoriques.



Voir aussi Ariane 5 réussit en 1 mois son 2e décollage avec 2 satellites à son bord





Voir aussi Ariane 5 réussit en 1 mois son 2e décollage avec 2 satellites à son bord





Voir aussi Ariane 5 réussit en 1 mois son 2e décollage avec 2 satellites à son bord





Voir aussi Ariane 5 réussit en 1 mois son 2e décollage avec 2 satellites à son bord





Voir aussi Ariane 5 réussit en 1 mois son 2e décollage avec 2 satellites à son bord





Voir aussi Ariane 5 réussit en 1 mois son 2e décollage avec 2 satellites à son bord





Voir aussi Ariane 5 réussit en 1 mois son 2e décollage avec 2 satellites à son bord





Voir aussi Ariane 5 réussit en 1 mois son 2e décollage avec 2 satellites à son bord





Voir aussi Ariane 5 réussit en 1 mois son 2e décollage avec 2 satellites à son bord





Voir aussi Ariane 5 réussit en 1 mois son 2e décollage avec 2 satellites à son bord