Tag Heuer Connected Modular 45 : une montre connectée modulaire à 1600 €

Connected Modular : la nouvelle montre modulaire de Tag Heuer

Ce 14 mars 2017, l'horloger suisse Tag Heuer a dévoilé sa nouvelle montre connectée, la Tag Heuer Connected Modular 45 qui, comme son nom l'indique, est une montre modulaire. Le chiffre 45 correspond aux 45 mm du boîtier. Tag Heuer se vante sur son site d'avoir fabriqué sa nouvelle montre intelligente « dans le respect le plus strict des traditions ancestrales de l'horlogerie suisse », ce qui lui permet de bénéficier du "Swiss label".



L'écran tactile Amoled de 1,39 pouce est recouvert de saphir et offre une résolution de 400x400. La Connected Modular 45 présente un processeur Intel Atom série Z34XX (512 Mo de mémoire vive et 4 Go de mémoire de stockage), un GPS et plusieurs capteurs dont un NFC pour les paiements sans contact. Cette montre, qui tourne sous Android Wear 2.0 dispose d'une autonomie de 25 heures grâce sa batterie de 410 mAh. Enfin, elle se connecte aussi bien au Bluetooth qu'au Wi-Fi.



Tag Heuer annonce sa montre connectée Android avec Intel Inside

Tag Heuer Connected Modular : une montre entièrement personnalisable

La Connected Modular est entièrement personnalisable. Le bracelet (caoutchouc décliné en 8 couleurs, cuir de veau et caoutchouc décliné en 3 couleurs, céramique ou titane), les cornes (céramique noire, coiffé d'or, titane et diamants, ou titane avec finition satinée), les modules (or, diamant, aluminium, titane ou céramique) peuvent être choisis afin de créer un modèle à votre goût.



La Connected Modular est vendue à partir de 1 600 euros et il faudra compter 6 600 euros pour un modèle avec un bracelet en cuir de veau noir avec lunette sertie de diamants.



