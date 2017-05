Conduct : le papier peint qui conduit l’électricité en photos

Les innovations technologiques ont permis de dépasser certaines limites et ce nouveau projet appelé Conduct en est la preuve. Il rappelle un peu le stylo capable de dessiner des lignes conductrices d'électricité appelé Circuit Scribe, avec la différence qu'il pourrait recouvrir non pas une feuille A4 mais bien l'intégralité d'un mur. L'objectif est toutefois le même : créer une nouvelle manière de penser les circuits électriques.



Conduct : quand l'électricité passe sur les murs

Actuellement, tout le monde le sait, le système électrique d'un logement se trouve dans les murs ou, pour certaines maisons et appartements, en dehors des murs, dans des gaines. Ce qu'ont pensé l'entreprise spécialisée dans le papier peint Flavor Paper et le studio de design UM Project est simple : et si le système électrique était visible ?



C'est ainsi qu'est né le projet Conduct qui a été exposé au festival de design NYCxDesign de New York en 2017. Le système électrique, au lieu d'être intégré dans un mur, est tout simplement imprimé sur le papier peint grâce à de l'encre qui conduit l'électricité et des systèmes d'interrupteurs classiques et utilise également le corps humain pour fermer le circuit.



Le système électrique ainsi créé, rigoureusement géométrique, donne une nouvelle dimension au papier peint tout en créant un dessin très décoratif sur les murs. Mais il semble difficile de le voir commercialisé un jour, sauf pour des cas très particuliers comme des expositions ludiques.



Si le système électrique d'un bâtiment est intégré dans des gaines ou dans les murs c'est avant tout pour des raisons de sécurité. Quid des dangers autour de cette question ?



À moins, bien évidemment, d'imaginer un système intégralement composé de LEDs où l'ampérage et le voltage sont très bas et ne présentent pas de danger, en plus de consommer beaucoup moins d'énergie.

