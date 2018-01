CES 2018 : Samsung présente des lunettes, une enceinte et une aide à la respiration

© Samsung / C-Lab Le CES 2018 ouvrira ses portes le mardi 9 janvier 2018 et les fermera le vendredi 12 janvier 2018. L'occasion de découvrir les produits qui marqueront le monde de la high-tech en 2018 et même en 2019. Samsung en profite pour dévoiler des nouveaux appareils issus de son laboratoire expérimental, le C-Lab. Au programme : lunettes connectées, enceintes directionnelles et même un appareil pour mieux respirer.



Le C-Lab de Samsung à l'honneur au CES 2018

Alors que l'on ne sait toujours pas si le Galaxy S9 fera une petite apparition lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas pour cette édition 2018, Samsung a dévoilé que son laboratoire expérimental, le C-Lab, va présenter trois nouveaux produits.



Le premier montre une tendance qui semblait pourtant avoir été abandonnée après l'échec des Google Glass et des Spectacles de Snapchat : les lunettes connectées. Le C-Lab va présenter Relumino. Une application Relumino avait été présentée au MWC 2017 à Barcelone et le succès a permis à Samsung de continuer le développement. Inutile toutefois d'attendre des lunettes connectées au sens premier du terme.



Relumino s'adresse aux personnes ayant des problèmes de vue : reliées à l'application, elles rendent plus claires les images en les retravaillant grâce à un algorithme. Elles améliorent la vision de celles et ceux ayant de gros problèmes de vue que même de simples lunettes ne peuvent résoudre, voire des problèmes spécifiques comme un souci de vision périphérique ou des trous dans leur champ de vision.



Dans la même veine que Relumino, Samsung va présenter GoBreath : il s'agit d'un appareil d'aide à la respiration qui se destine aux personnes ayant eu des problèmes aux poumons, notamment après une anesthésie générale. Avec GoBreath, Samsung propose un outil pour réapprendre à respirer correctement.



Enfin, et c'est sans aucun doute le produit le plus grand public qui est annoncé par le C-Lab : l'enceinte directionnelle S-Ray. Elle est disponible en trois versions : une grande pour la maison ou une utilisation professionnelle, une petite pour le transport et même une version tour de cou pour les sportifs. L'idée, ici, est de permettre d'écouter de la musique sans avoir besoin de casque ou d'écouteurs, mais également sans gêner les autres.

© Samsung / C-Lab Le CES 2018 ouvrira ses portes le mardi 9 janvier 2018 et les fermera le vendredi 12 janvier 2018. L'occasion de découvrir les produits qui marqueront le monde de la high-tech en 2018 et même en 2019. Samsung en profite pour dévoiler des nouveaux appareils issus de son laboratoire expérimental, le C-Lab. Au programme : lunettes connectées, enceintes directionnelles et même un appareil pour mieux respirer.



Le C-Lab de Samsung à l'honneur au CES 2018

Alors que l'on ne sait toujours pas si le Galaxy S9 fera une petite apparition lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas pour cette édition 2018, Samsung a dévoilé que son laboratoire expérimental, le C-Lab, va présenter trois nouveaux produits.



Le premier montre une tendance qui semblait pourtant avoir été abandonnée après l'échec des Google Glass et des Spectacles de Snapchat : les lunettes connectées. Le C-Lab va présenter Relumino. Une application Relumino avait été présentée au MWC 2017 à Barcelone et le succès a permis à Samsung de continuer le développement. Inutile toutefois d'attendre des lunettes connectées au sens premier du terme.



Relumino s'adresse aux personnes ayant des problèmes de vue : reliées à l'application, elles rendent plus claires les images en les retravaillant grâce à un algorithme. Elles améliorent la vision de celles et ceux ayant de gros problèmes de vue que même de simples lunettes ne peuvent résoudre, voire des problèmes spécifiques comme un souci de vision périphérique ou des trous dans leur champ de vision.



Dans la même veine que Relumino, Samsung va présenter GoBreath : il s'agit d'un appareil d'aide à la respiration qui se destine aux personnes ayant eu des problèmes aux poumons, notamment après une anesthésie générale. Avec GoBreath, Samsung propose un outil pour réapprendre à respirer correctement.



Enfin, et c'est sans aucun doute le produit le plus grand public qui est annoncé par le C-Lab : l'enceinte directionnelle S-Ray. Elle est disponible en trois versions : une grande pour la maison ou une utilisation professionnelle, une petite pour le transport et même une version tour de cou pour les sportifs. L'idée, ici, est de permettre d'écouter de la musique sans avoir besoin de casque ou d'écouteurs, mais également sans gêner les autres.

© Samsung / C-Lab Le CES 2018 ouvrira ses portes le mardi 9 janvier 2018 et les fermera le vendredi 12 janvier 2018. L'occasion de découvrir les produits qui marqueront le monde de la high-tech en 2018 et même en 2019. Samsung en profite pour dévoiler des nouveaux appareils issus de son laboratoire expérimental, le C-Lab. Au programme : lunettes connectées, enceintes directionnelles et même un appareil pour mieux respirer.



Le C-Lab de Samsung à l'honneur au CES 2018

Alors que l'on ne sait toujours pas si le Galaxy S9 fera une petite apparition lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas pour cette édition 2018, Samsung a dévoilé que son laboratoire expérimental, le C-Lab, va présenter trois nouveaux produits.



Le premier montre une tendance qui semblait pourtant avoir été abandonnée après l'échec des Google Glass et des Spectacles de Snapchat : les lunettes connectées. Le C-Lab va présenter Relumino. Une application Relumino avait été présentée au MWC 2017 à Barcelone et le succès a permis à Samsung de continuer le développement. Inutile toutefois d'attendre des lunettes connectées au sens premier du terme.



Relumino s'adresse aux personnes ayant des problèmes de vue : reliées à l'application, elles rendent plus claires les images en les retravaillant grâce à un algorithme. Elles améliorent la vision de celles et ceux ayant de gros problèmes de vue que même de simples lunettes ne peuvent résoudre, voire des problèmes spécifiques comme un souci de vision périphérique ou des trous dans leur champ de vision.



Dans la même veine que Relumino, Samsung va présenter GoBreath : il s'agit d'un appareil d'aide à la respiration qui se destine aux personnes ayant eu des problèmes aux poumons, notamment après une anesthésie générale. Avec GoBreath, Samsung propose un outil pour réapprendre à respirer correctement.



Enfin, et c'est sans aucun doute le produit le plus grand public qui est annoncé par le C-Lab : l'enceinte directionnelle S-Ray. Elle est disponible en trois versions : une grande pour la maison ou une utilisation professionnelle, une petite pour le transport et même une version tour de cou pour les sportifs. L'idée, ici, est de permettre d'écouter de la musique sans avoir besoin de casque ou d'écouteurs, mais également sans gêner les autres.

© Samsung / C-Lab Le CES 2018 ouvrira ses portes le mardi 9 janvier 2018 et les fermera le vendredi 12 janvier 2018. L'occasion de découvrir les produits qui marqueront le monde de la high-tech en 2018 et même en 2019. Samsung en profite pour dévoiler des nouveaux appareils issus de son laboratoire expérimental, le C-Lab. Au programme : lunettes connectées, enceintes directionnelles et même un appareil pour mieux respirer.



Le C-Lab de Samsung à l'honneur au CES 2018

Alors que l'on ne sait toujours pas si le Galaxy S9 fera une petite apparition lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas pour cette édition 2018, Samsung a dévoilé que son laboratoire expérimental, le C-Lab, va présenter trois nouveaux produits.



Le premier montre une tendance qui semblait pourtant avoir été abandonnée après l'échec des Google Glass et des Spectacles de Snapchat : les lunettes connectées. Le C-Lab va présenter Relumino. Une application Relumino avait été présentée au MWC 2017 à Barcelone et le succès a permis à Samsung de continuer le développement. Inutile toutefois d'attendre des lunettes connectées au sens premier du terme.



Relumino s'adresse aux personnes ayant des problèmes de vue : reliées à l'application, elles rendent plus claires les images en les retravaillant grâce à un algorithme. Elles améliorent la vision de celles et ceux ayant de gros problèmes de vue que même de simples lunettes ne peuvent résoudre, voire des problèmes spécifiques comme un souci de vision périphérique ou des trous dans leur champ de vision.



Dans la même veine que Relumino, Samsung va présenter GoBreath : il s'agit d'un appareil d'aide à la respiration qui se destine aux personnes ayant eu des problèmes aux poumons, notamment après une anesthésie générale. Avec GoBreath, Samsung propose un outil pour réapprendre à respirer correctement.



Enfin, et c'est sans aucun doute le produit le plus grand public qui est annoncé par le C-Lab : l'enceinte directionnelle S-Ray. Elle est disponible en trois versions : une grande pour la maison ou une utilisation professionnelle, une petite pour le transport et même une version tour de cou pour les sportifs. L'idée, ici, est de permettre d'écouter de la musique sans avoir besoin de casque ou d'écouteurs, mais également sans gêner les autres.

© Samsung / C-Lab Le CES 2018 ouvrira ses portes le mardi 9 janvier 2018 et les fermera le vendredi 12 janvier 2018. L'occasion de découvrir les produits qui marqueront le monde de la high-tech en 2018 et même en 2019. Samsung en profite pour dévoiler des nouveaux appareils issus de son laboratoire expérimental, le C-Lab. Au programme : lunettes connectées, enceintes directionnelles et même un appareil pour mieux respirer.



Le C-Lab de Samsung à l'honneur au CES 2018

Alors que l'on ne sait toujours pas si le Galaxy S9 fera une petite apparition lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas pour cette édition 2018, Samsung a dévoilé que son laboratoire expérimental, le C-Lab, va présenter trois nouveaux produits.



Le premier montre une tendance qui semblait pourtant avoir été abandonnée après l'échec des Google Glass et des Spectacles de Snapchat : les lunettes connectées. Le C-Lab va présenter Relumino. Une application Relumino avait été présentée au MWC 2017 à Barcelone et le succès a permis à Samsung de continuer le développement. Inutile toutefois d'attendre des lunettes connectées au sens premier du terme.



Relumino s'adresse aux personnes ayant des problèmes de vue : reliées à l'application, elles rendent plus claires les images en les retravaillant grâce à un algorithme. Elles améliorent la vision de celles et ceux ayant de gros problèmes de vue que même de simples lunettes ne peuvent résoudre, voire des problèmes spécifiques comme un souci de vision périphérique ou des trous dans leur champ de vision.



Dans la même veine que Relumino, Samsung va présenter GoBreath : il s'agit d'un appareil d'aide à la respiration qui se destine aux personnes ayant eu des problèmes aux poumons, notamment après une anesthésie générale. Avec GoBreath, Samsung propose un outil pour réapprendre à respirer correctement.



Enfin, et c'est sans aucun doute le produit le plus grand public qui est annoncé par le C-Lab : l'enceinte directionnelle S-Ray. Elle est disponible en trois versions : une grande pour la maison ou une utilisation professionnelle, une petite pour le transport et même une version tour de cou pour les sportifs. L'idée, ici, est de permettre d'écouter de la musique sans avoir besoin de casque ou d'écouteurs, mais également sans gêner les autres.

© Samsung / C-Lab Le CES 2018 ouvrira ses portes le mardi 9 janvier 2018 et les fermera le vendredi 12 janvier 2018. L'occasion de découvrir les produits qui marqueront le monde de la high-tech en 2018 et même en 2019. Samsung en profite pour dévoiler des nouveaux appareils issus de son laboratoire expérimental, le C-Lab. Au programme : lunettes connectées, enceintes directionnelles et même un appareil pour mieux respirer.



Le C-Lab de Samsung à l'honneur au CES 2018

Alors que l'on ne sait toujours pas si le Galaxy S9 fera une petite apparition lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas pour cette édition 2018, Samsung a dévoilé que son laboratoire expérimental, le C-Lab, va présenter trois nouveaux produits.



Le premier montre une tendance qui semblait pourtant avoir été abandonnée après l'échec des Google Glass et des Spectacles de Snapchat : les lunettes connectées. Le C-Lab va présenter Relumino. Une application Relumino avait été présentée au MWC 2017 à Barcelone et le succès a permis à Samsung de continuer le développement. Inutile toutefois d'attendre des lunettes connectées au sens premier du terme.



Relumino s'adresse aux personnes ayant des problèmes de vue : reliées à l'application, elles rendent plus claires les images en les retravaillant grâce à un algorithme. Elles améliorent la vision de celles et ceux ayant de gros problèmes de vue que même de simples lunettes ne peuvent résoudre, voire des problèmes spécifiques comme un souci de vision périphérique ou des trous dans leur champ de vision.



Dans la même veine que Relumino, Samsung va présenter GoBreath : il s'agit d'un appareil d'aide à la respiration qui se destine aux personnes ayant eu des problèmes aux poumons, notamment après une anesthésie générale. Avec GoBreath, Samsung propose un outil pour réapprendre à respirer correctement.



Enfin, et c'est sans aucun doute le produit le plus grand public qui est annoncé par le C-Lab : l'enceinte directionnelle S-Ray. Elle est disponible en trois versions : une grande pour la maison ou une utilisation professionnelle, une petite pour le transport et même une version tour de cou pour les sportifs. L'idée, ici, est de permettre d'écouter de la musique sans avoir besoin de casque ou d'écouteurs, mais également sans gêner les autres.

© Samsung / C-Lab Le CES 2018 ouvrira ses portes le mardi 9 janvier 2018 et les fermera le vendredi 12 janvier 2018. L'occasion de découvrir les produits qui marqueront le monde de la high-tech en 2018 et même en 2019. Samsung en profite pour dévoiler des nouveaux appareils issus de son laboratoire expérimental, le C-Lab. Au programme : lunettes connectées, enceintes directionnelles et même un appareil pour mieux respirer.



Le C-Lab de Samsung à l'honneur au CES 2018

Alors que l'on ne sait toujours pas si le Galaxy S9 fera une petite apparition lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas pour cette édition 2018, Samsung a dévoilé que son laboratoire expérimental, le C-Lab, va présenter trois nouveaux produits.



Le premier montre une tendance qui semblait pourtant avoir été abandonnée après l'échec des Google Glass et des Spectacles de Snapchat : les lunettes connectées. Le C-Lab va présenter Relumino. Une application Relumino avait été présentée au MWC 2017 à Barcelone et le succès a permis à Samsung de continuer le développement. Inutile toutefois d'attendre des lunettes connectées au sens premier du terme.



Relumino s'adresse aux personnes ayant des problèmes de vue : reliées à l'application, elles rendent plus claires les images en les retravaillant grâce à un algorithme. Elles améliorent la vision de celles et ceux ayant de gros problèmes de vue que même de simples lunettes ne peuvent résoudre, voire des problèmes spécifiques comme un souci de vision périphérique ou des trous dans leur champ de vision.



Dans la même veine que Relumino, Samsung va présenter GoBreath : il s'agit d'un appareil d'aide à la respiration qui se destine aux personnes ayant eu des problèmes aux poumons, notamment après une anesthésie générale. Avec GoBreath, Samsung propose un outil pour réapprendre à respirer correctement.



Enfin, et c'est sans aucun doute le produit le plus grand public qui est annoncé par le C-Lab : l'enceinte directionnelle S-Ray. Elle est disponible en trois versions : une grande pour la maison ou une utilisation professionnelle, une petite pour le transport et même une version tour de cou pour les sportifs. L'idée, ici, est de permettre d'écouter de la musique sans avoir besoin de casque ou d'écouteurs, mais également sans gêner les autres.