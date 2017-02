Cassie : découvrez le robot bipède en photos

Agility Robotics présente Cassie

La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.



Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.



Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.



Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.



Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...



Google continue de maltraiter son robot Atlas

Bill Gates se prononce en faveur d'une « taxe robots »

Les robots peuvent créer des emplois Les robots s'apparentent de plus en plus à des humains : si l'Intelligence Artificielle vise, en partie, à reproduire par des algorithmes une manière de penser et d'apprendre, la robotique veut créer des robots qui ressemblent de plus en plus à des humains ou des animaux. L'entreprise Agility Robotics, comme son homologue Boston Dynamics propriété de Google , est justement spécialisée dans ce domaine.La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...





Agility Robotics présente Cassie

La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.



Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.



Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.



Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.



Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...



Google continue de maltraiter son robot Atlas

Bill Gates se prononce en faveur d'une « taxe robots »

Les robots peuvent créer des emplois Les robots s'apparentent de plus en plus à des humains : si l'Intelligence Artificielle vise, en partie, à reproduire par des algorithmes une manière de penser et d'apprendre, la robotique veut créer des robots qui ressemblent de plus en plus à des humains ou des animaux. L'entreprise Agility Robotics, comme son homologue Boston Dynamics propriété de Google , est justement spécialisée dans ce domaine.La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...





Agility Robotics présente Cassie

La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.



Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.



Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.



Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.



Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...



Google continue de maltraiter son robot Atlas

Bill Gates se prononce en faveur d'une « taxe robots »

Les robots peuvent créer des emplois Les robots s'apparentent de plus en plus à des humains : si l'Intelligence Artificielle vise, en partie, à reproduire par des algorithmes une manière de penser et d'apprendre, la robotique veut créer des robots qui ressemblent de plus en plus à des humains ou des animaux. L'entreprise Agility Robotics, comme son homologue Boston Dynamics propriété de Google , est justement spécialisée dans ce domaine.La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...





Agility Robotics présente Cassie

La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.



Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.



Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.



Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.



Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...



Google continue de maltraiter son robot Atlas

Bill Gates se prononce en faveur d'une « taxe robots »

Les robots peuvent créer des emplois Les robots s'apparentent de plus en plus à des humains : si l'Intelligence Artificielle vise, en partie, à reproduire par des algorithmes une manière de penser et d'apprendre, la robotique veut créer des robots qui ressemblent de plus en plus à des humains ou des animaux. L'entreprise Agility Robotics, comme son homologue Boston Dynamics propriété de Google , est justement spécialisée dans ce domaine.La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...





Agility Robotics présente Cassie

La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.



Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.



Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.



Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.



Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...



Google continue de maltraiter son robot Atlas

Bill Gates se prononce en faveur d'une « taxe robots »

Les robots peuvent créer des emplois Les robots s'apparentent de plus en plus à des humains : si l'Intelligence Artificielle vise, en partie, à reproduire par des algorithmes une manière de penser et d'apprendre, la robotique veut créer des robots qui ressemblent de plus en plus à des humains ou des animaux. L'entreprise Agility Robotics, comme son homologue Boston Dynamics propriété de Google , est justement spécialisée dans ce domaine.La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...





Agility Robotics présente Cassie

La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.



Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.



Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.



Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.



Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...



Google continue de maltraiter son robot Atlas

Bill Gates se prononce en faveur d'une « taxe robots »

Les robots peuvent créer des emplois Les robots s'apparentent de plus en plus à des humains : si l'Intelligence Artificielle vise, en partie, à reproduire par des algorithmes une manière de penser et d'apprendre, la robotique veut créer des robots qui ressemblent de plus en plus à des humains ou des animaux. L'entreprise Agility Robotics, comme son homologue Boston Dynamics propriété de Google , est justement spécialisée dans ce domaine.La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...





Agility Robotics présente Cassie

La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.



Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.



Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.



Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.



Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...



Google continue de maltraiter son robot Atlas

Bill Gates se prononce en faveur d'une « taxe robots »

Les robots peuvent créer des emplois Les robots s'apparentent de plus en plus à des humains : si l'Intelligence Artificielle vise, en partie, à reproduire par des algorithmes une manière de penser et d'apprendre, la robotique veut créer des robots qui ressemblent de plus en plus à des humains ou des animaux. L'entreprise Agility Robotics, comme son homologue Boston Dynamics propriété de Google , est justement spécialisée dans ce domaine.La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...





Agility Robotics présente Cassie

La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.



Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.



Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.



Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.



Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...



Google continue de maltraiter son robot Atlas

Bill Gates se prononce en faveur d'une « taxe robots »

Les robots peuvent créer des emplois Les robots s'apparentent de plus en plus à des humains : si l'Intelligence Artificielle vise, en partie, à reproduire par des algorithmes une manière de penser et d'apprendre, la robotique veut créer des robots qui ressemblent de plus en plus à des humains ou des animaux. L'entreprise Agility Robotics, comme son homologue Boston Dynamics propriété de Google , est justement spécialisée dans ce domaine.La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...





Agility Robotics présente Cassie

La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.



Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.



Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.



Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.



Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...



Google continue de maltraiter son robot Atlas

Bill Gates se prononce en faveur d'une « taxe robots »

Les robots peuvent créer des emplois Les robots s'apparentent de plus en plus à des humains : si l'Intelligence Artificielle vise, en partie, à reproduire par des algorithmes une manière de penser et d'apprendre, la robotique veut créer des robots qui ressemblent de plus en plus à des humains ou des animaux. L'entreprise Agility Robotics, comme son homologue Boston Dynamics propriété de Google , est justement spécialisée dans ce domaine.La dernière création d'Agility Robotics a été présentée fin 2016 : appelé Cassie, ce nouveau robot réalise des prouesses rarement égalées dans le domaine de la robotique et de la mobilité, puisqu'il est tout simplement capable de se déplacer sur deux jambes.Il aura fallu tout lui apprendre et, surtout, développer une technologie capable de lui permettre de rester debout. Cela nécessite des milliers de capteurs capables de lui permettre de retrouver l'équilibre, quelle que soit la situation ou la configuration du terrain.Pour ce faire, Agility Robotics s'est alliée à l'université de l'Etat de l'Oregon : en s'inspirant de l'autruche, ils ont développé Cassie. Le robot est capable de marcher sur tous les terrains, même glissants, ou encore de monter les escaliers. Ses applications sont, de fait, nombreuses et variées.Des livraisons à de véritables missions de reconnaissance ou encore de sauvetage, Cassie devrait intéresser de grandes entreprises comme des institutions publiques. Seul souci ? Son prix : 100 000 euros ; de quoi limiter le nombre de potentiels acheteurs.Peut-être seront-ils plus intéressés par le nouveau robot sur lequel planchent déjà les ingénieurs d'Agility Robotics et de l'université de l'Etat de l'Oregon ? Il s'agit d'une version de Cassie ayant, en plus, des bras et des mains...