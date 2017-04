Blue Origin : la capsule New Shepard se dévoile

New Shepard : une capsule pour le tourisme spatial

Si Blue Origin ne bénéficie que d'une publicité moindre par rapport à son concurrent SpaceX, c'est sans aucun doute à cause des ambitions de l'entreprise. Là où SpaceX veut réduire le coût des lancements spatiaux, Blue Origin vise avant tout le développement du tourisme spatial. L'entreprise devrait y parvenir dès 2018, d'ailleurs.



C'est l'objectif que s'est fixé Blue Origin : le premier vol touristique spatial aura lieu en 2018. Le prix n'a pas encore été annoncé et le temps du voyage dans l'espace ne sera que de 10 minutes, décollage et atterrissage exclus. Mais on sait déjà que le physicien Stephen Hawking devrait pouvoir s'envoler pour l'espace : peut-être pas sur le premier vol, mais Jeff Bezos lui a promis de l'emmener.



Pour ce faire, Stephen Hawking et les autres touristes spatiaux embarqueront sur New Shepard, la première capsule dont l'entreprise nous a offert quelques images. Elle ne pourra embarquer que quelques élus mais, de toutes manières, il y a fort à parier que le prix du voyage ne sera pas à la portée de tout le monde.



Le prix estimé de la sortie dans l'espace, à une hauteur suborbitale, tournerait aux alentours de 100 000 à 200 000 dollars selon les estimations des spécialistes. De quoi flotter en apesanteur pendant quelques minutes et subir également des pressions pouvant atteindre 5G pendant quelques secondes, notamment en phase de retour.



