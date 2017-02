Les plus beaux artworks de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Publié par Raphaël HUNOLD le jeudi 09 février 2017

Diaporama : Ce week end, nous vous proposons une sélections des plus beaux artworks du très attendu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. L'ensemble des illustrations proviennent de Nintendo, sauf la dernière image qui est une photo du stand de l'E3.