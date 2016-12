Ces avions qui rendront le monde beaucoup plus petit

Je ne suis pas certain que les matériaux qui soient capables de supporter la température, la pression et l'effort sur la structure aient été inventés », confesse Charles Bombardier, petit-fils du fondateur du géant canadien du transport.



Pourquoi ces craintes ? Parce que l'ingénieur et inventeur veut faire voler son « avion » à Mach 24, soit plus de 20 000 km/h. Dix fois plus vite que feu le Concorde. Ce qui placerait New York à seulement... 11 minutes de Paris. Ou encore deux points opposés de la planète (aux antipodes, donc) à seulement une heure l'un de l'autre.



Comme l'avion imaginé par Airbus (voir image suivante), celui de Bombardier utiliserait des propulseurs situés sous ses ailes, afin de prendre de l'altitude (environ 12 000 mètres). La vitesse serait déjà de Mach 5. C'est à ce moment qu'un moteur plus puissant encore entrerait en action, permettant à l'engin d'atteindre 20 000 km/h.



Pour résoudre les problèmes physiques liés à cette vitesse, l'ingénieur a d'ores et déjà reçu l'aide de Joseph Hazeltine, directeur de Wyse, qui fournit ses solutions au département de la défense américain. Il a proposé d'utiliser une nouvelle technologie appelée « long penetration mode », qui pourrait contribuer à la fois à la réduction des nuisances causées par le « bang » supersonique, et à réduire la chaleur autour de la carlingue de l'avion.



Bombardier a pour ambition de commercialiser son Antipode pour 150 millions de dollars, et le présente comme « un jet d'affaires ou un avion militaire qui permettrait de transporter des chefs d'État à l'autre bout du monde en une heure en cas de crise par exemple ». Il pourrait emporter une dizaine d'entre eux dans ses voyages.



Second sur la liste des futurs avions les plus rapides, le projet d'Airbus (que certains nomment Concorde 2) a pour ambition de voler à 5 500 km/h. C'est moins que l'Antipode de Bombardier, mais cela permet de rallier Paris à New-York en seulement une heure.



Pour évoquer ce projet, beaucoup parlent plus d'avion-fusée que d'avion. Une appellation qui trouve sa source dans la capacité de l'appareil à se placer à la verticale pour réduire les nuisances du « bang » supersonique qu'il subira inévitablement à cette vitesse.



Cet appareil disposera de deux turbojets qui officieront durant le décollage à la verticale, puis un moteur-fusée propulsera l'engin jusqu'à 35 000 mètres d'altitude, avant que des ramjets prennent le relais.



Pour l'instant, ce projet n'en est qu'à ses débuts, puisqu'Airbus a simplement déposé les brevets qui y sont liés. L'avionneur espère pouvoir attendre une capacité de 20 personnes.



On descend encore en vitesse, en passant de Mach 4,5 (pour l'avion-fusée d'Airbus) à Mach 3,5 pour ce projet britannique baptisé SonicStar et conçu par la société HyperMach.



Dévoilé au salon du Bourget en 2011, le SonicStar est un projet déjà nettement plus abouti que les deux précédents. Et on le doit à un ingénieur français, Bernard Rousset, passé par l'Université de Caltech, Airbus ou Dassaut.



Conçu, là encore, pour transporter les grands de ce monde d'un bout à l'autre de la Terre (18 d'entre eux tout du moins), SonicStar est un avion de 80 mètres de long propulsé par deux moteurs supersoniques.



Et ce sont eux qui, pour l'instant, font défaut au projet. D'après Rousset, ils « devront consommer autant que les avions actuels. Ce serait des moteurs hybrides qui devront moins polluer. Mais ils sont très, très chers. ». La société

HyperMach est donc à la recherche de motoristes qui voudraient se lancer dans l'aventure.



Et le temps presse, tant les projets concurrents deviennent nombreux. Judith Moreton, vice-présidente d'Hypermach, a ainsi déclaré « Nous savons qu'il y aura une clientèle, il faut être les premiers à proposer ce type de service ».



SonicStar attend sa certification pour 2021.

Airbus a décidément à cœur de ramener à la vie l'avion supersonique. En plus de son propre projet (voir la seconde image), l'avionneur européen développe avec la société aéronautique américaine Aerion l'AS2, un projet concurrent du SonicStar, puisque lui aussi devrait être commercialisé en 2021.



Ce jet pourra accueillir de huit à douze personnes, et comme son concurrent, son intérieur sera particulièrement luxueux. Son prix devrait être sensiblement le même, puisque HyperMach espère vendre son SonicStar 80 millions de dollars, quand Aerion table sur un prix de vente de 100 millions de dollars.



L'Aerion AS2 peut voler à plus de 15 000 mètres à la vitesse de 1 900 km/h, grâce à un triréacteur actuellement en cours de développement avec l'aide du groupe Airbus. Ce dernier cherche toutefois un peu d'aide, tant du point de vue de l'ingénierie que dans celui de la chaîne d'approvisionnement.



Le travail sur ce réacteur est crucial, car qui dit avion luxueux dit également nuisances sonores ténues. Aerion se déclare toutefois confiante et dit disposer de solutions adaptées. Elle a d'ailleurs déjà trouvé un client, la société de jets privés Flexjet.

Encore plus avancé, le N+2 de Lockheed Martin dispose d'un autre avantage face à la concurrence du moment : sa capacité d'accueil, autour de 80 personnes.



Cet avion, dont la vitesse de croisière ne serait « que » de 2 000 km/h (soit un peu moins que ce dont était capable le Concorde), dispose d'un fuselage très affiné qui devrait lui permettre, selon ses concepteurs, de réduire, voire de supprimer les effets du « bang » supersonique.



L'entreprise américaine, leader mondial du secteur de la défense et de la sécurité, n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'en 2008, elle présentait un jet d'affaires volant à Mach 1,6, tout en ne générant que 1% du boom supersonique du Concorde.



Disposant lui aussi d'un triréacteur, le N+2 devrait bénéficier des mêmes avancées, grâce notamment à la contribution de la NASA. Michael Buonanno, qui dirige le programme N+2 à l'agence spatiale américaine, indique ainsi que « pour réduire efficacement le bruit dans les vols supersoniques, un tout nouveau système de propulsion doit être développé. »



Contrairement aux autres programmes évoqués jusqu'ici, le N+2 a pour vocation de faire partie des flottes commerciales traditionnelles.

Conçu par Spike Aerospace, le S-512 ressemble à une version un peu améliorée du AS2, le projet d'Aerion et Airbus. Sa capacité est un peu plus élevée, de 12 à 18 personnes (contre 8 à 12 pour le AS2), et sa vitesse de croisière légèrement supérieure (2 200 km/h contre 1 900 km/h pour le AS2).





Mais ce qui le distingue encore plus de son concurrent, c'est son design, et particulièrement l'absence de hublot. Spike a en effet eu l'idée de transformer la carlingue de son avion en un grand écran qui diffuse, au choix, la vue de l'extérieur (récupérée grâce à des caméras placées sur l'avion) ou les habituels programmes de divertissement, films ou autres.





Destiné à une clientèle fortunée, cet avion devrait être commercialisé entre 60 et 80 millions d'euros. Annoncé en 2013, le S-512 devrait pouvoir effectuer ses premiers tests dès 2018, pour une mise sur le marché prévue pour 2022.