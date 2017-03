Arnaques sur Internet : sachez les déceler

Pour protéger son ordinateur, il suffit bien sûr de faire régulièrement des mises à jour et avoir un bon antivirus, mais cela ne suffit pas. Voici nos astuces pour éviter d'attraper des virus, se faire dérober des données personnelles et éviter des arnaques.



L'arnaque au téléchargement de logiciel

Lorsque vous souhaitez télécharger un logiciel, optez toujours pour le site officiel du fabricant. Sur des sites tiers, non seulement vous risquez d'avoir une ancienne version, mais vous pouvez également vous faire arnaquer et ce, même en téléchargeant un logiciel gratuit. Certains sites de téléchargement affichent des bannières avec des boutons Télécharger bien en vue, mais en réalité, il s'agit d'une bannière publicitaire pour un autre logiciel, comme sur cet exemple avec Microsoft Office. Cet autre logiciel proposé, non seulement vous n'en avez pas besoin, mais en plus, dans certains cas, il peut s'agir d'un malware. Il en va de même pour les barres d'outils qui s'installent sur votre ordinateur au moyen de cases cochées par défaut lors de l'installation de logiciels légitimes.



Sur un autre site tiers, lorsque l'utilisateur essaie de télécharger Microsoft Office, apparaît un champ avec une question qui n'a bien évidemment pas lieu d'être ici : Quels autres logiciels équivalents utilisez-vous ? Sachez qu'aucune question de ce type ne peut être un pré-requis au téléchargement de quelque logiciel que ce soit. Au mieux, il s'agit d'une collecte d'informations dans un but publicitaire, mais dans le doute, fuyez.



Lorsque nous essayons de télécharger l'éditeur de photos Paint.NET sur un troisième site, celui-ci nous propose de télécharger également un logiciel accélérateur de PC. Lorsque vous cliquez sur OK ou Télécharger, ce deuxième logiciel sera lui aussi téléchargé. Afin d'éviter ce désagrément et télécharger uniquement celui dont il a besoin, l'utilisateur doit en réalité cliquer sur Annuler. Autant dire que les sites tiers sont rarement dignes de confiance et que les sites des fabricants doivent être privilégiés.



Un quatrième site, enfin, nous a sollicité pour nous connecter avec notre mot de passe Google+ ou Facebook pour télécharger un logiciel : encore une fois, la technique est plus que suspecte.



L'arnaque aux faux virus

Vous entrez sur un site inconnu et soudain, il vous annonce que votre ordinateur est en danger parce que vous avez des virus ? Sachez que la détection de virus ne peut se faire ni en quelques secondes, ni via un simple navigateur Internet. De plus, qui pourrait être cette âme charitable qui, sans même vous connaître, se lancerait dans la chasse au virus sur votre ordinateur ? C'est clair : c'est une arnaque vous poussant à télécharger un logiciel malveillant, ou bien, comme dans notre exemple, d'appeler un numéro où l'on tentera de vous persuader de partager vos données personnelles avec le malfaiteur à l'autre bout du fil.



Les arnaques sur Facebook, ça existe aussi !

Il existe également des sites permettant soi disant de vous dévoiler lesquels de vos amis Facebook vous ont supprimé. Sachez que c'est techniquement impossible : Facebook ne dévoile pas ce genre d'informations à des applications tierces. Il s'agirait encore une fois d'une tentative d'extraction de vos données personnelles. Dans le second exemple, aucune application n'existe : l'utilisateur est invité à insérer et exécuter lui-même un code Java malveillant. Ni plus, ni moins !



Une dernier type d'arnaque sur Facebook concerne les messages d'inconnus. Dans notre exemple, une jeune fille s'adresse à un homme trouvé au hasard sur Facebook afin d'engager une conversation avec lui. Vous êtes par la suite manipulé, afin de céder vos données personnelles, et même d'effectuer un virement.

