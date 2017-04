L'Apple Watch NikeLab se dévoile !

© Nike / Apple En septembre dernier sortait l'Apple Watch Nike+, une montre connectée dédiée principalement à ceux qui courent. Son principal avantage ? Un bracelet souple, léger et respirant pour être agréable à porter même pendant l'effort. Les deux marques s'allient une nouvelle fois pour sortir la Watch Nikelab !



Une édition limitée proche de la Watch Nike+

L'édition limitée reprend les principales caractéristiques de sa grande sœur. L'application Nike+ Run Club est donc poussée en avant, ce qui vous permet de trouver la motivation (avec des rappels vous incitant à aller courir) mais aussi à la garder (puisque vos données sont très facilement accessibles lorsque vous courez).



Par ailleurs, l'écran lumineux est agréable pour ceux qui courent sous le soleil. Comme son prédécesseur, la NikeLab sera étanche, pour peu que vous ne plongiez pas à des profondeurs supérieures à 50 m !



Une combinaison de couleurs exclusive

La grande particularité de la Watch NikeLab sera donc la combinaison de couleurs dans laquelle elle sera disponible. Le boitier en aluminium gris sidéral sera accompagné d'un bracelet beige (proche de la couleur d'un os) et noir. Une jolie combinaison assez sobre, qui se portera aussi bien en course qu'en ville !



La montre sera disponible le 27 avril, en ligne sur le site nike.com. Le prix n'a pas encore été annoncé, mais notez que les Watch Nike+ sont actuellement vendues à partir de 419€

© Nike Les coloris du bracelet respirant seront inédits et uniquement disponibles dans cette édition limitée !

© Nike L'écran permet de lire rapidement les principales informations même en course, grâce à une luminosité plus forte et des caractères agrandis.

© Nike / Apple La Watch NikeLab est une édition limitée de la Watch Nike+ (ici présentée en aluminium gris sidéral), qui est disponible à partir de 419 euros. On peut donc s'attendre à un prix équivalent pour celle nouvelle montre connectée !

© Nike / Apple Il est déjà possible d'acheter des bracelets sports, ici le Bracelet Sport Nike Noir/Volt , en 38 mm à 59 euros !