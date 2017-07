AMD : Les processeurs Ryzen 3 et Threadripper dévoilés en photo

Le constructeur de puces AMD continue de dévoiler sa nouvelle gamme de processeurs avec laquelle il veut revenir dans la course, Intel ayant, avec ses i-Core, capté une grosse partie du marché ces dernières années. Les prochains processeurs AMD, bientôt commercialisés, seront les entrée-de-gamme Ryzen 3 et deux processeurs Threadripper.



AMD dévoile les Ryzen 3 et les Threadripper 1920X et 1950X

Dans une vidéo postée sur Youtube le 13 juillet 2017, AMD dévoile ses processeurs entrée de gamme Ryzen 3. Selon les premiers benchmarks disponibles sur Internet, ils ont des caractéristiques similaires à celles des Intel Core i5.



Deux versions ont été dévoilées et seront disponibles à l'achat dès le 27 juillet 2017 : le Ryzen 3 1200 (4 coeurs / 4 Threads) cadencé à 3,1 Ghz et le Ryzen 3 1300X (4 coeurs / 4 Threads) cadencé à 3,5 Ghz. Les deux embarquent 8 Mo de mémoire cache L3 et devraient coûter assez peu : environ 100 euros. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Ryzen 3 1200 aurait une puissance similaire à celle d'un Core i5-3570k. La gamme des Core i3 d'Intel pourrait donc être dépassée.



Pour celles et ceux qui cherchent à avoir des ordinateurs plus puissants, les Ryzen Threadripper vous attendront fin août 2017, annonce AMD. La date de sortie précise n'a pas été dévoilée mais on connaît quelques caractéristiques et, surtout, le prix de ces futurs processeurs haut-de-gamme.



Le Ryzen Threadripper 1920X aura 12 coeurs et 24 threads et sera cadencé à 3,5 Ghz avec un mode boost à 4 Ghz. Il affichera le prix de 799 dollars, soit environ 700 euros. Le Threadripper 1950X aura, lui, 16 coeurs et 32 threads et sera cadencé à 3,4 Ghz avec une fréquence boost à 4 Ghz. Il sera proposé à 999 dollars soit environ 870 euros.

