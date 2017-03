Amazon implante des panneaux solaires sur ses entrepôts

empreinte carbone zéro ». Surtout les entreprises de la Silicon Valley, comme Amazon. Le géant du e-commerce a trouvé une bonne manière de rentabiliser les dizaines milliers de mètres carrés des toits de ses entrepôts.



Des centrales solaires sur le toit des entrepôts Amazon

Comme Google ou encore Apple, pour ne citer qu'eux, Amazon a un programme visant à devenir le plus énergétiquement indépendant possible. C'est une bonne affaire pour le groupe, qui n'a pas besoin d'acheter du courant et qui, de fait, réduit ses coûts. C'est une bonne affaire aussi pour son image de marque alors que les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux politiques de respect de l'environnement des entreprises dont ils sont clients.



Ce sont les principales raisons qui ont poussé Amazon à lancer un vaste plan visant à installer des panneaux solaires sur le toit des entrepôts. Avant fin 2017, ce sont 15 complexes appartenant à Amazon qui devraient être transformés en centrales solaires dont la production viendra alimenter les entrepôts et les robots. Mais le projet du géant du e-commerce ne s'arrête pas là.



Amazon vise à recouvrir le toit de 50 de ses complexes de panneaux solaires à l'horizon de 2020. Selon les calculs du groupe, bien que cela dépende de l'insolation perçue chaque année, les besoins énergétiques de chaque complexe pourraient être couverts à 80 %. Les 41 premières centrales ainsi créées devraient avoir une capacité de production de 41 mégawatts.



Ce projet, dont la réalisation a quasiment été terminée pour le centre de Patterson en Californie, s'inscrit dans une démarche plus globale visant à permettre à Amazon de rattraper son retard par rapport aux autres entreprises de la Silicon Valley. Amazon a des projets dans le solaire ou encore l'éolien un peu partout aux Etats-Unis pour, notamment, alimenter ses data centers.



