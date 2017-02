9 technologies futuristes utiles à l'armée

L'Armée américaine et Pour localiser et viser une cible, les militaires utilisent actuellement deux équipements distincts : des lunettes de vision nocturne, et un viseur thermique monté sur leur arme. Le gros problème, c'est que cette combinaison ralentit la vitesse d'action du soldat.L'Armée américaine et BAE Systems ont donc collaboré pour créer un système 2 en 1. Résultat : le système thermique est désormais monté sur l'arme du soldat, et les informations visuelles sont envoyées en Bluetooth à un écran fixé sur son casque. Un gain de temps et d'efficacité qui a convaincu l'armée : un contrat de 434 millions de dollars a été signé avec BAE pour développer la technologie durant les cinq prochaines années.

En matière de recherche militaire, la Defense Advanced Research Projects Agency, également connue sous le nom de DARPA, est à l'origine de projets spectaculaires. Citons en premier lieu TALOS, ou Tactical Assault Light Operator Suit, un exosquelette destiné à équiper les soldats de l'armée de Terre.



Parmi les améliorations apportées par cette armure digne d'Iron Man : vision nocturne, force physique accrue et protection contre les balles ou le feu. L'ensemble est conçu pour ne pas peser trop lourd, et aider le soldat à moins se fatiguer pour être performant plus longtemps. Ce projet très sérieux est développé depuis plusieurs années par 56 entreprises, 16 agences gouvernementales, 13 universités et 10 laboratoires américains.

Tirer au fusil de précision demande un entraînement et une maîtrise évidents... sauf, peut-être, si l'on se dote d'un fusil de précision guidé TrackingPoint. Bardé de capteurs, ce fusil intelligent est équipé d'une boussole, d'un calculateur balistique, d'une centrale à inertie, d'un télémètre laser, d'un microphone et de multiples capteurs de vitesse du vent, de pression et de température. On trouve également sur le viseur, une caméra de 14 mégapixels, des lasers et une connectique Wi-Fi.



La partie logicielle exploite Linux : tous les calculs sont donc effectués au coeur du viseur, même s'il est possible de diffuser les données et le flux vidéo sur une tablette ou un smartphone. Une fois que le tireur a la cible dans son viseur, le TrackingPoint se charge d'effectuer tous les calculs pour assurer le tir parfait. Il ne faut que quelques tirs à un débutant pour parvenir à toucher une cible se trouvant à plus de 400 mètres. On imagine facilement le potentiel d'une telle arme entre de mauvaises mains.





Récemment présenté par la DARPA, le projet EXtreme ACcuracy Tasked Ordnance, ou EXACTO désigne une arme dont les balles devraient être capables de suivre la cible, pour que cette dernière soit touchée même si elle est en mouvement. Le test publié en vidéo montre bien la trajectoire de cette balle intelligente (en vert) capable de dévier de sa trajectoire pour atteindre sa cible. La manière dont fonctionne cette technologie est, pour l'heure, inconnue, si ce n'est que la DARPA a précisé que la balle est pilotée à distance et en temps réel via un système optique.





Le concept peut être visualisé S'il s'agit davantage d'un concept que certaines autres technologies, BAE Systems (encore eux) a dans ses cartons un projet d'avion capable de se diviser en trois parties, dans l'optique de couvrir plus de surface de vol plus longtemps, et en économisant le carburant. L'usage des parties séparées peuvent varier : on peut imaginer que celles des côtés assurent une mission de protection pour celle de tête, par exemple.Le concept peut être visualisé en vidéo





Il est actuellement testé par l'armée américaine en conditions réelles, mais son utilisation n'a pas été dévoilée. Racheté par Google en 2013, l'entreprise de robotique Boston Dynamics oeuvre entre autre pour la DARPA. Parmi ses créations les plus récentes, on trouve Spot, un robot quadrupède à l'attitude proche du chien . Doté de quatre pattes à suspension hydraulique et de multiples capteurs, ce robot est capable d'analyser son environnement en temps réel et de rétablir son équilibre dans les situations les plus périlleuses.Il est actuellement testé par l'armée américaine en conditions réelles, mais son utilisation n'a pas été dévoilée.

Dans un registre moins spectaculaire mais bien plus actuel, l'armée norvégienne utilise le casque de réalité virtuelle Oculus Rift pour offrir plus de visibilité aux pilotes de ses tanks. Relié à des caméras situées à l'extérieur du véhicule, le casque restitue une vue extérieure plein plus vaste que ce qu'offre le champ de vision limité directement à l'intérieur du tank. Ceci n'est pas un jeu vidéo !





Très souple et très résistant, le Meshworm peut se glisser dans les endroits les plus étroits pour effectuer une reconnaissance là où il est impossible de se rendre. On imagine bien l'usage que pourrait faire l'armée d'un tel robot. Il est possible de le voir en mouvement dans Quand il s'agit de concevoir des robots aux usages déroutants, les ingénieurs s'inspirent de la nature. Le Meshworm en est la preuve : ce robot, créé par des chercheurs du MIT, de l'université de Harvard et de l'université nationale de Séoul, s'inspire des déplacements du ver de terre.Très souple et très résistant, le Meshworm peut se glisser dans les endroits les plus étroits pour effectuer une reconnaissance là où il est impossible de se rendre. On imagine bien l'usage que pourrait faire l'armée d'un tel robot. Il est possible de le voir en mouvement dans cette vidéo du MIT

Pour finir, voici le VTOL X-Plane, toujours à l'état de concept, même si la DARPA espère sortir un prototype en 2018. Il s'agit d'une sorte d'aéronef capable de s'élever dans les airs, mais aussi atterrir à la verticale. Ashish Bagai, le responsable du projet à la DARPA explique qu'il s'agirait d'avions électriques « plus silencieux et économes en carburant », dans la perspective d'« ouvrir de nouveaux champs de conception et de missions libérées de contraintes extérieures, et ouvrir la porte à de nouveaux systèmes et sous-systèmes d'avions à propulsion verticale ». Les particularités du VTOL X-Plane lui permettraient notamment de faciliter la logistique sur les porte-avions.