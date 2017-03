8 applications pour jardiner tout en étant connecté

Trouver le nom d'une plante sauvage croisée pendant une balade ? C'est possible avec l'application PlantNet permettant l'indentification des plantes par comparaison d'images.Gratuite, disponible sur l' App Store et Android

Ces deux applications gratuites présentant un calendrier de jardinage sur l'année permettent de connaître les bons gestes selon les saisons et les mois dans les jardins d'ornement, potagers, bassins... disponibles sur Android et sur iOS

Instrument de d'importance pour le jardinier qui doit anticiper la météo pour ses semis et plantations, le baromètre mesure la pression atmosphérique de l'air, il fournit donc une indication sur le temps à venir les jours suivants. C'est un instrument trop souvent oublié ! Les applications sont gratuites sur iOS et Android

MyGarden 3D, le paysagiste virtuel

Cette application permet de goûter aux joies du paysagisme dans votre jardin. Après avoir pris une photo, on peut aménager le jardin virtuel avec des plantes en pot et en terre, des arbres, du mobilier, des dalles, luminaires, murets... Attention, l'application MyGardenFree n'est disponible qu'en langue anglaise, et uniquement sur iOS