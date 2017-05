Les 5 robots les plus fous du salon Innorobo

© TwinswHeel TwinsWheel : Ce robot minimaliste d'apparence a une véritable utilité. C'est un droïde autonome livreur de colis, qui pourrait bien finir par parcourir nos rues.

© TwinswHeel TwinsWheel : Constitué de deux roues comme son nom l'indique, il a été mis au point par une start-up française afin d'assister La Poste pour la fin de la livraison. Il pourrait même être utilisé au sein des entreprises !

© Innovative Play Lab Co. Ijini : Ce petit robot à comme seule et unique mission de nous faciliter la vie. Il a été développé pour être un assistant domestique de compagnie.

© Innovative Play Lab Co. Ijini : N'est-il pas mignon ?

© Event Bots Tiki : Voici Tiki, l'hôtesse d'accueil du futur. Avec sa forme humanoïde et ses nombreux design originaux, elle a pour but d'accueillir et de renseigner les clients à l'aide sa tablette incorporée.

© Event Bots Tiki : C'est une nouvelle fois une start-up française qui est à l'initiative de ce projet qui ne laisse pas indiffèrent.

© Airo Miro : Quand Nemo investit le monde de Terminator, voilà ce que ça donne. Ce robot poisson est automatisé et autonome grâce à son intelligence artificielle. Vous pouvez aussi le piloter avec une manette et voir à travers ses yeux grâce à sa caméra intégrée.

© Airo Miro : La société Coréenne qui l'a mis au point présente ce projet comme une alternative aux vrais poissons décoratifs qu'on enferme dans des aquariums. Une idée au service du bien-être des animaux ?

© Vladimir Kadir Stinger : Quand on vous parlait de Terminator ... Cette fois ci nous n'en somme plus très loin. Vladimir Kadir le concepteur ne s'en cache pas, l'inspiration est évidente.