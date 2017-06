5 raisons pour lesquelles vous devriez regarder American Gods, TOUT DE SUITE !

© Starz / Amazon Si le pitch d'American Gods peut sembler simple, un ex-malfrat qui à sa sortie de prison réalise qu'il existe tout un monde caché au commun des mortels abritant dieux et autres créatures surnaturelles, la réalité est bien loin des premiers a priori. Adaptée du roman éponyme par le génial Bryan Fuller, la série événement rassemble « un casting à couper le souffle », « une équipe technique hors du commun » et plus globalement, « un univers hors norme ».



Pour ceux d'entre vous qui hésiteraient encore à passer le pas vers ce monde incroyable, voici 5 raisons qui devraient vous convaincre de regarder American Gods !



© Gadge Skidmore 1 - Le créateur d'American Gods n'en est pas à son coup d'essai Génie derrière la création des séries Hannibal et Dead Like Me, Bryan Fuller est également le cocréateur et scénariste du dernier film Star Trek.



© Kyle Kassidy 2 - L'auteur de l'œuvre originale est un génie créatif Peu connu en France, Neil Gaiman est pourtant l'auteur du génialissime Neverwhere, roman couplé d'une série audio, ainsi que de Stardust, épopée fantastique dont a été tiré le film du même nom.



© Starz / Amazon 3 - Les acteurs sont absolument convaincants Dans le rôle d'Ombre Moon, le personnage principal, Ricky Whittle nous laisse sans voix. Connu pour son rôle dans la série Les 100, c'est un sacré progrès pour lui que d'enchaîner sur American Gods.



© Starz / Amazon Dans le rôle de Voyageur, l'employeur d'Ombre, on retrouve le grand Ian McShane. Actif à l'écran depuis les années 60, nous avons pu le voir apparaître récemment dans Game of Thrones, le temps de quelques épisodes.



© Starz / Amazon Dans le rôle de M. Monde, c'est une agréable surprise que de retrouver Crispin Glover, connu depuis son rôle dans Retour vers le futur où il incarnait le père de Marty McFly.

© Starz / Amazon 4 - La photographie est à couper le souffle Si les amateurs de strass et paillettes risquent d'être déçus par les images sombres d'American Gods, les esthètes et autres cinéphiles de longue date vont sans aucun doute les apprécier. Il faut dire que la photographie est époustouflante.



© Starz / Amazon Couleurs profondes et plans millimétrés... American Gods parvient avec succès à plonger le spectateur dans un univers nouveau et perturbant.



© Starz / Amazon Allant même jusqu'à nous rappeler Sin City ou Shining, il ne fait aucun doute que l'équipe technique derrière la série est dotée d'un talent artistique digne des plus grandes oeuvres du cinéma.

© Starz / Amazon 5 - Les dieux mis en scène sont aussi impressionnants que charismatiques De la mythologie arabe à la religion égyptienne, on retrouve des divinités torturées et avides de pouvoir vues sous un nouveau jour : celui de la fiction moderne.