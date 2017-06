5 gadgets high tech pour survivre pendant la canicule

© Thanko

La cravate ventilo Thanko

Par cette chaleur, difficile de rester digne et élégant. Grâce à cette cravate venue du Japon proposée par le constructeur Thanko, fini la transpiration et bonjour la classe ! Enfin, les goûts et les couleurs... Un ventilateur se cache au niveau du collier, vous le branchez via un port USB et l'allumez grâce à un interrupteur ON/OFF. Vous pouvez même ajuster la vitesse de rotation des pales. L'objet est disponible sur Amazon UK pour 29 livres, environ 33 euros