Condamnés à bosser derrière un bureau en open space dans la même pièce sombre et mal climatisée pour la majeure partie de notre vie, nombreux parmi nous rêveraient bien d'un peu d'exotisme. A travers les 15 photos qui suivent, prises dans, il ne fait aucun doute que vous allez vite être pris d'envies de changer de job.Aucune inquiétude à avoir, c'est parfaitement normal, et si les employés des entreprises en question se sentent aussi bien, c'est évidemment parce que leurs supérieurs font tout pour que ce soit le cas. Alors on prend son courage à deux mains, on se met à envoyer des CV , et on croise les doigts. Ou alors, on attend une éventuelle promotion et on se contente de ce qu'on a... en se consolant via ce diaporama mais aussi ceux des maisons de rêve d'Elon Musk ou de Bill Gates

© ivldesign.com Inventionland Design - Aussi incroyable que ça puisse paraître, les bureaux de l'Inventionland Design Factory ont une véritable cabane en bois bâtie au dessus d'un lac artificiel.



© ivldesign.com Inventionland Design - Quoi de plus logique qu'on y trouve également la réplique d'un bateau pirate non loin de là ?!



© customspaces.com AirBnb - Chez AirBnb, en plus d'une sacrée ligne sur son CV, on a droit à une véritable cuisine de chef. Rien que ça !



© customspaces.com AirBnb - Et quoi de plus agréable à regarder qu'une véritable galerie de tableaux entre deux lignes de code ?



© customspaces.com AirBnb - Personne ne sera surpris d'y croiser des poufs immenses ou des animaux de compagnie non plus, puisqu'il s'agit de l'une des entreprises les plus innovantes de notre époque, qui mise sur la location d'appartements entre particuliers !



Personne ne sera surpris d'y croiser des poufs immenses ou des animaux de compagnie non plus, puisqu'il s'agit de l'une des entreprises les plus innovantes de notre époque, qui mise sur la location d'appartements entre particuliers !

© officesnapshots.com Lego - Chez Lego, on ne se limite pas aux escaliers et ascenseurs, non, on profite aussi de la pointe de la technologie en matière de toboggans !



© officesnapshots.com Lego - Et forcément, quand on conçoit de petits personnages à longueur de journée, on a vite envie de jouer avec de petits personnages à la fin de la journée !



© ottenki-serogo.livejournal.com Lego - Et dans les locaux, on croise lesdits petits personnages en version XXl !



© customspaces.com Facebook - Apparemment, ce ne sont pas ceux qui travaillent derrière un ordinateur qui ont le plus de mal à prendre l'air. En tout cas, c'est l'impression que donnent les locaux de Facebook !



© customspaces.com Facebook - Salons d'extérieur, jardins, pistes cyclables, un rêve pour les amateurs d'espaces verts férus de clavier.



© customspaces.com Facebook - Et pour ceux qui préfèrent rester au chaud, les fresques murales devraient combler leurs envies de nature !



© officesnapshots.com Google - Chez le numéro un des moteurs de recherche (et du reste, ok), l'humeur est à la diversité des paysages intérieurs.



© officesnapshots.com Google - Espaces verts, nacelles de montgolfières ou d'hélicoptères, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les passions !