3 nouveaux Ultrabook Lenovo : les IdeaPad 320(S)

Des Ultrabook dotés d'un processeur Kaby Lake

Les nouveaux Ultrabook de Lenovo, les IdeaPad 320 et IdeaPad 320S, seront dotés d'un processeur Kaby Lake et d'une solution graphique Intel HD 620. Ils seront disponibles en plusieurs versions : 14, 15 et 17 pouces.



Le Lenovo IdeaPad 320 se décline en 15,6 pouces et 17,3 pouces. Pour la première version, il faudra compter 440 dollars ou 490 dollars avec l'option tactile. La deuxième version sera disponible à partir de 490 dollars. Les deux appareils disposeront de 16 Go de mémoire vive, d'un SSD dédié jusqu'à 2 To, d'une webcam HD avec micro, de 2 haut-parleurs et d'un port USB 3.1 Type-C. Par ailleurs, les Ultrabook tourneront sous Windows 10 et pourront se connecter en Wi-fi ou en Bluetooth. Le Lenovo IdeaPad 320 de 15,6 pouces sera disponible en Onyx Black (noir), Blizzrd White (blanc), Coral Red (rouge), Denim Blue (bleu), Platinum Silver (argent) et Plum Purple (violet), tandis que le modèle de 17,3 pouces ne sera proposé que dans deux coloris : Onyx Black et Platinum Silver.



Lecteur d'empreintes digitales pour le Lenovo IdeaPad 320S

Pour les modèles de la gamme IdeaPad 320S, trois versions seront disponibles : 14, 15 et 17,3 pouces. Outre de meilleures performances côté SSD, ils se distinguent par des fonctionnalités absentes de la gamme inférieure, telles qu'un clavier rétro éclairé (sur le modèle 14 pouces) ou encore un lecteur d'empreintes digitales compatible avec Windows Hello (modèle de 17,3 pouces).



Leur prix varie entre 739 dollars pour le Lenovo IdeaPad 320S de 14 pouces et 790 dollars pour la version de 17 pouces. Les couleurs vives ont été délaissées pour ces modèles, au profit de coloris plus sobres et élégants, tels que Mineral Grey (gris), Champagne Gold (or), Platinum Silver et Snow White.



