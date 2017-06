262 pouces : la télévision la plus grande du monde en photos

© CSEED Un nouveau record a été battu dans le domaine de la haute technologie et, en particulier, dans celui des télévisions : le record du téléviseur le plus grand du monde. Créé par l'entreprise C Seed, il a des dimensions difficilement imaginables : une diagonale de 262 pouces, soit environ 6,65 mètres. Mais, forcément, il n'est pas à la portée de toutes les bourses.



C Seed 262 : un téléviseur gigantesque pour un prix ahurissant

L'entreprise C Seed n'en est pas à son premier coup d'éclat : en partenariat avec Porsche, elle a lancé le C Seed 201, d'une diagonale de 201 pouces, conçu spécialement pour l'extérieur. Avec le C Seed 262, en revanche, c'est pour le téléviseur du salon qu'il sera possible d'avoir toute la démesure qui caractérise le constructeur.



Les dimensions de l'appareil ne lui permettent pas de rentrer dans le salon de Monsieur Tout-le-Monde : l'écran est large de 6,144 mètres et haut de 2,574 mètres. La qualité est toutefois au rendez-vous avec un écran LED 4K permettant une définition de 4 096 x 1 716 pixels, la technologie black LED et 800 nits (unité de luminance) permettant, selon le communiqué de presse, une qualité d'image parfaite même en cas de très forte luminosité.



Le téléviseur a six haut-parleurs afin de lui permettre de s'intégrer parfaitement dans un système audio 7.1 ou 9.1 et l'écran est protégé, lorsqu'il n'est pas utilisé, par un tissu qui le recouvre de manière automatique. L'heureux acheteur pourra même le personnaliser selon ses souhaits. Il devra toutefois vérifier que le sol de son salon soit assez résistant : la bête pèse environ 800 kilos.



C Seed ne vise toutefois pas à entrer dans toutes les maisons et le prix de ce téléviseur le confirme : il coûte la bagatelle de 480 979 euros (539 000 dollars) auxquels il faut ajouter 34 355 euros (38 500 dollars) pour l'installation à domicile. En même temps, cela reste une télévision qui occuperait l'un des murs d'une surface de 15,25 mètres carrés, plus grande que celle d'une chambre à coucher, par exemple.



Voir aussi notre guide d'achat des meilleurs téléviseurs 4K

Voir aussi notre guide d'achat des meilleurs téléviseurs 4K

Voir aussi notre guide d'achat des meilleurs téléviseurs 4K

Voir aussi notre guide d'achat des meilleurs téléviseurs 4K

Voir aussi notre guide d'achat des meilleurs téléviseurs 4K