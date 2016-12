25 cosplays qui sortent du lot

Diaporama : Nous vous proposons une sélection de costumes et de tenues cosplays couvrant de nombreuses thématiques allant des super héros Marvel/DC, aux jeux vidéo, les mangas en passant par certains personnages cultes de la culture populaire. Et vous, lequel préférez-vous ? N'hésitez pas à partager des photos de vos cosplay préférés dans les commentaires ! On espère que cette sélection vous donnera de l'inspiration pour vos prochaines soirées déguisées. A voir également : Comic Con : Les plus beaux Cosplay de l'édition 2015