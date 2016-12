15 courts métrages d'animation à (re)découvrir

Johnny est un livreur intergalactique, légèrement fainéant et dormeur. Lors de l'une de ses livraisons, il débarque sur une planète peuplée d'habitants minuscules et la situation va rapidement dégénérer.

The maker (2011)

Une étrange créature se lance dans une course contre la montre pour achever ce qu'elle espère être sa plus belle et plus importante création.

Voir la vidéo