15 cockpits de voitures pour technophiles

Clubic, les habitacles sont le prolongement naturel des systèmes de navigation de première monte, qui sont eux-mêmes la continuité des GPS autonomes (TomTom...) et de deuxième monte (Pioneer...) que nous avons toujours couverts.



Nous nous sommes ouverts aux intérieurs des voitures dès que l'industrie de l'automobile et celle de l'électronique ont commencé à converger. C'est-à-dire il y a quatre ans, lorsqu'un constructeur automobile a pour la première fois investi le CES, qui a depuis renié ce nom mais qui s'appelait alors « salon de l'électronique grand public ».



C'est effectivement au CES 2012 qu'on découvre l'habitacle de ce qui était alors la future nouvelle Audi A3, dont le système d'info-divertissement reposait sur une puce Nvidia Tegra, issue du secteur de la téléphonie mobile, une première.



La berline électrique est la première a avoir « virtualisé » la planche de bord. Son écran géant de 17 pouces remplace effectivement toutes les commandes habituelles. En plus du levier d'essuie-glaces et du levier de vitesse au volant, il ne reste plus que le bouton des feux de détresse et le bouton d'ouverture de la boîte à gants.



Audi fait le choix osé, justifié par la petite taille du pare-brise, de supprimer l'écran central et de le remplacer par ce qu'il appelle un « Virtual Cockpit », un écran derrière le volant qui affiche à la fois les compteurs, la navigation, la musique, etc.



Nous n'avons malheureusement pas encore eu l'occasion de l'expérimenter.



Pourtant au Mondial de l'Automobile 2014, c'est bien sur la Ferrari California qu'Apple CarPlay était pour la première fois disponible en France.



Dans la voiture électrique du constructeur allemand, on retrouve le système iDrive qui lui vaut une bonne réputation auprès d'une cible technophile, mais avec des lignes beaucoup plus aériennes que sur les « driving machines » plus conventionnelles de la marque.



Déclinée en version limousine avec chauffeur, cette voiture bardée de technologie offre de grands écrans haute définition aux places arrières, une tablette de commande et même une clé à écran tactile permettant de l'extraire d'une place de stationnement.



Il est effectivement passé d'un invraisemblable concept, la Golf R Touch, à un véhicule de série crédible, l'e-Golf Touch, en seulement un an. Au programme : grand écran horizontal de 9,2 pouces, interface modulable, détecteur de proximité et reconnaissance de gestes.



Le concept de Virtual Dashboard est très futuriste, mais Audi prévient qu'il préfigure d'une planche de bord de série dans un futur proche.



La berline inaugure néanmoins de nouvelles commandes au volant, qui permettent d'exploiter pleinement le système embarqué sans lâcher le volant.



La marque japonaise se démarque toutefois des occidentales avec une ergonomie inédite, comprenant un combiné d'instrument lui aussi central, mais au second plan.



À ce stade on a une planche de bord on ne peut plus minimaliste, constituée exclusivement d'un écran horizontal de 15 pouces, d'un volant et de ses leviers de commande.



Ce qu'on a vu n'est probablement pas définitif, le constructeur ayant pour ainsi dire éludé l'intérieur de sa « voiture électrique grand public » lors de sa révélation, mais les responsables de Tesla affirment que c'est bien l'orientation qu'ils veulent prendre.



