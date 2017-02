15 bandes dessinées sur l'informatique

Wizzywig - tome 1 Wizzywig, portrait d'un hacker en série, est une histoire complète dans laquelle Ed Piskor met en scène Kevin « Boingthump » Phenicle, un personnage qu'il a imaginé en mêlant la vie de six hackers authentiques...





Plouc Fiction Pour ceux qui auraient raté la BD de Flock, vous pouvez encore la commander !





Le principe de Dilbert Best-seller absolu aux Etats-Unis depuis la fin de l'année 96 avec 140 millions de lecteurs, Le Principe de Dilbert décrit, avec humour, l'absurdité quotidienne de notre vie au bureau.





Beyond: Edward Snowden La vie de Snowden traité en BD. Uniquement en version anglaise.





Fantastique Jobs !: Le destin extraordinaire du fondateur d'Apple Dans un monde ultra connecté qui vit, échange, s'informe, respire au rythme des inventions mises au point par le fondateur d'Apple, qui n'a jamais entendu parler de Steve Jobs, innovateur génial, père des studios Pixar, des Macs, iPods, iPhones et autres iPads ? Jessie Hartland narre d'un trait franc et épuré le parcours de ce pionnier dont l'histoire, depuis la construction du premier ordinateur Apple dans le garage de ses parents à la conception de bijoux technologiques au design novateur désormais si familier, épouse parfaitement celle de l'industrie technologique et l'avènement de l'âge d'or de Palo Alto.





Les Geeks, Tome 1 : Un clavier azerty en vaut deux Un geek est une personne passionnée, voire obsédée, par l'informatique, la science-fiction et l'heroïc fantasy, les jeux de rôles ou les jeux vidéo, voire tout à la fois. Pour le reconnaître, c'est simple : il porte des T-shirts aux logos étranges, parle un langage bizarre incompréhensible pour le commun des mortels, se nourrit principalement de ce qu'il peut commander sur internet, et préfère passer une soirée à réparer son ordi plutôt que de sortir avec ses amis... Vous en avez certainement un dans votre entourage, frère, copain, membre de la famille. Parfois même on vit avec, et c'est pas tous les jours faciles ! Etes-vous plutôt Fred, Julie, Hubert, Charline ou Vince ?





Les informaticiens, Tome 1 : droit au bug Les Informaticiens, c'est tout un programme ! Entre Phil le bourrin qui martyrise son ordinateur au moindre bug, Mike le spécialiste du téléchargement de films en chinois non sous-titrés et Kevin le stagiaire qui connaît le vrai sens de l'expression "système d'exploitation", on se demande bien comment l'entreprise Bousier arrive à tourner sans planter.





Geek and Girly Vol.1 Quentin, un jeune playboy invétéré, relève le défi d'être le premier à compléter un jeu de drague qui fait fureur sur Internet. Il est loin de se douter que son mystérieux créateur est en vérité une créatrice... Il s'agit de Mathilde, une fille de sa classe à laquelle il n'a jamais daigné accorder son attention jusqu'à maintenant. Entre eux se trame alors un jeu de séduction dont les règles ne sont pas aussi simples que dans la réalité virtuelle... ni aussi indulgentes. C'est qu'en amour, on n'a pas toujours droit à des vies supplémentaires.



Xkcd: Volume 0 by Randall Munroe Xkcd est une bande dessinée en ligne créée par Randall Munroe, un ancien consultant sur les robots à la NASA. L'auteur la définit comme « un webcomic sarcastique qui parle de romance, de maths et de langage .





Ghost in the shell Vol.1 Dans un Japon entièrement régi par des réseaux informatiques, voici les aventures du major Kusanagi et de Batou au sein de leur unité d'intervention. Mettant en scène tous ses fantasmes, Shirow, l'auteur des déjà célèbres Appleseed et Orion, nous entraîne une fois de plus dans son univers peuplé de mechas et de bioroïds, nous donnant son angoissante vision d'un futur ne laissant aucune place pour les sentiments.





Transmetropolitan tome 1 Exilé depuis près de cinq ans loin du fracas de la civilisation, le journaliste Spider Jerusalem est contraint de reprendre le chemin de La Ville. Secondé par ses deux assistantes, Channon Yarrow et Yelena Rossini, l'acide et misanthrope pamphlétaire reprend alors son combat contre les abus de pouvoir, la corruption et les injustices de cette société du 21e siècle qu'il chérit autant qu'il l'exècre. Dans les rues étouffées par le silence médiatique, raisonne bientôt les mots amers et enivrés du plus fervent défenseur de la Vérité.





Hacker T01 PIEGE 2049. Les technologies numériques globales, et surtout Internet, ont beaucoup évolué. Parmi les innovations majeures, des implants très sophistiqués et destinés à être introduits dans le système nerveux. Dès lors, le monde virtuel devient aussi réel que La vie de tous les jours... Mais jusqu'ici, l'homme conservait une certaine maîtrise puisqu'il pouvait décider de se déconnecter en débranchant le câble de sa nuque. Mais voilà qu'apparaissent les implants "sans fil". Conséquence: une connexion au réseau global en permanence! Ce qui donne à la compagnie "Megasoft" (qui gère cette technologie) un pouvoir presque absolu. En même temps, deux énormes tours sont construites dans la banlieue parisienne. Selon les infos officielles, leur but est de résoudre les problèmes énergétiques de l'Europe. Mais leur véritable objectif est tout à fait autre...





Sp4rx (en anglais) Sp4rx, un jeune hacker qui vit en dehors de la société, s'introduit dans des entreprises et vend des données volées à de riches acheteurs sur le marché noir. Quand Mega Corporation Structus Industries lance le nouveau Elpis Program, cela semble être le moyen de donner du pouvoir aux pauvres et de leur permettre de grimper les échelons jusqu'à l'élite. Mais Sp4rx découvre vite que tout n'est pas tel qu'il y paraît...





CommitStrip - Le Livre des Codeurs Il y a 10 sortes de personnes dans le monde : ceux qui vont comprendre ce livre et les autres. C'est parce qu'un codeur a écrit des lignes de code qu'un jour vous avez pu retrouver un ami d'enfance ou battre votre record à Candy Crush dans un métro à 15 mètres sous terre. Pratiquement tout autour de vous a besoin de codeurs pour fonctionner ! A la base, CommitStrip est un petit blog BD qui raconte leur vie avec humour et autodérision. Et un jour, les lecteurs du blog ont tellement aimé l'idée d'un recueil des meilleures planches qu'ils ont financé le lancement du livre au cours d'une levée de fond participative d'anthologie. Que vous soyez codeurs, développeurs, ingénieurs, programmeurs, CTO, sysadmin, vous vous reconnaîtrez dans toutes ces histoires. Et à tous ceux qui ne comprendront pas ces blagues de geeks, dites-vous que ça fera chic d'avoir un livre incompréhensible dans le salon ;) (Re)Découvrez CommitStrip, le blog BD geek en fin livre papier o/