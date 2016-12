Les 10 séquences les plus sexy du jeu vidéo

Si le jeu vidéo exploite souvent des thèmes guerriers, il s'autorise néanmoins parfois quelques digressions câlines ou sensuelles. Perçus par certains comme du « voyeurisme de bon aloi » ou du « sexisme nauséabond », ces jeux particuliers ou ces séquences spécifiques n'en ont pas moins pour but le divertissement. A ce titre, voici dix séquences sexy du jeu vidéo, sélectionnées de manière subjective mais qui, toutefois, s'accordent parfaitement avec la relaxation et l'insouciance inhérentes aux vacances estivales...

Momie Mileena

Quel jeu ? Mortal Kombat 9



Mileena possède un costume très spécial à base de bandelettes qui a le mérite de troubler plus le joueur que ses adversaires. Surnommé « Flesh Pits », celui-ci se débloque automatiquement lorsque le joueur réussit à terminer les 300 challenges de la tour des défis.



Chaud Cho Aniki

Quel jeu ? Cho Aniki



La série de jeux vidéo japonaise Cho Aniki est bien connue des amateurs de shoot them up pour son ambiance délirante et ses nombreuses connotations érotico-homosexuelles. Ce boss de niveau, digitalisé et ravi de se faire tirer dessus, est un des plus révélateurs dans le genre...

Tanuki burné

Quel jeu ? Sexy Parodius



Ambiance de cartoon déluré pour le shoot them up parodique Sexy Parodius, édité par Konami en 1996 ! Parmi les passages les plus marquants : ce boss de fin de niveau qui prend la forme d'un Tanuki doté de testicules énormes dans lesquelles il faut shooter !



Vélo Topless

Quel jeu ? BMX XXX



Il s'agit d'un jeu de BMX et pourtant il est bien difficile de faire plus racoleur. Sorti en décembre 2002 en version non censurée sur Xbox et Gamecube (censurée sur PS2), le but de ce titre et de débloquer des clips vidéo de strip-tease et des tenues de plus en plus sexy (le topless est aussi de la partie). Pour cela, il faut faire un max de figures acrobatiques et remplir des missions plus que douteuses, telles que livrer des « prostiputes » - terme utilisé dans le jeu - à leur proxénète.

L'étoffe des héros

Quel jeu ? Dead or Alive Xtreme Beach 3



Inédit en Europe et aux USA, suite à la décision des développeurs de Team Ninja de ne pas exporter leur jeu, ce troisième volet de la série de sports de plage Xtreme Beach propose quelques nouveaux visages et bikinis pour le moins bouleversants. A l'image de Momiji - issue de la saga Ninja Gaiden - et son maillot de bain « rubis & coquillage » du plus bel effet !



Ninja Strip

Quel jeu ? Senran Kagura Estival Versus



L'art de dénuder l'adversaire constitue le pilier central de ce beat them all sur PS4 qui fait se combattre uniquement des jeunes femmes. Plus les ennemies reçoivent des coups et plus leurs vêtements disparaissent. Cerise sur le cake : une attaque spéciale peut être déclenchée en mimant sur le pavé tactile de la PS4 l'action d'arracher les vêtements de l'héroïne.



Ascenseur pour un coup de chaud

Quel jeu ? Fear Effect 2 : Retro Helix



Sortie sur PSone en mars 2001, cette suite de Fear Effect met en scène des mercenaires prêts à tout pour arriver à leur fin. Au programme : ambiance mature et décomplexée, notamment lorsque deux des personnages féminins principaux vivent un moment de passion sexuelle intense à l'intérieur d'un ascenseur (après avoir excité les gardes puis désactivé la caméra de surveillance).



Repos du guerrier

Quel jeu ? God of War : Ghost of Sparta



Chaque aventure de Kratos est l'occasion, à un moment ou un autre, d'une séquence de jambes en l'air entre le héros et une - ou plusieurs - nymphettes. Toutefois, dans l'épisode PSP God of War : Ghost of Sparta, la scène apparaît encore plus aboutie. Car au fil des QTE réussis par le joueur, symbolisant les exploits du fantôme de Sparte, plusieurs jeunes femmes - à la base en position de voyeuses - se joignent progressivement aux ébats.



Ma sorcière bien-aimée

Quel jeu ? Bayonetta 2



Chaque cinématique montrant la sorcière Bayonetta nue être recouverte progressivement de ses cheveux s'avère déjà en soi particulièrement sexy. Toutefois, la séquence du second épisode où celle-ci passe à travers les ennemis qui coupent progressivement ses vêtements au passage est un modèle d'érotisme.