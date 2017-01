10 moyens mnémotechniques pour créer et retenir un mot de passe fort

Diaporama : Avec la multiplication des services, chaque internaute doit jongler avec de nombreux mots de passe. Certains ont recours à des gestionnaires de mots de passe alors que d'autres préfèrent créer et utiliser des mots de passe en suivant une certaine logique. Nous vous proposons donc dix techniques pour générer et vous souvenir de vos mots de passe.Voici 3 conseils à garder à l'esprit :- le mot de passe doit comporter au moins 10 caractères- utilisez plusieurs types de caractères (lettre, chiffre, caractères spéciaux, utilisation de minuscules et majuscules)- bannissez les mots provenant du dictionnairePlus d'informations et de conseils dans notre article