Les 10 jeux indés les plus vendus sur Nintendo Switch

Lors de la Game Developers Conference, Nintendo a dévoilé quels sont les jeux indés les plus vendus pour la Switch. On y découvre que les joueurs sont nostalgiques des jeux avec lesquels ils ont "grandi lorsqu'ils étaient jeunes", selon Damon Baker.



La nostalgie au coeur des jeux indés de la Switch

"Les fans de Nintendo aiment les jeux qui inspirent, ou qui provoquent une certaine nostalgie, avec de belles licences, des jeux avec lesquels ils ont grandi lorsqu'ils étaient jeunes" a indiqué Damon Baker lors de la Game Developers Conference. Il a ainsi cité les 10 jeux indés les plus vendus sur Switch, et deux tendances semblent sortir de cette sélection : des jeux à l'ambiance un peu old-school (d'où la nostalgie), qui font la part belle au multijoueur (local ou non).



Et cet attrait pour les jeux indés a une conséquence plutôt inattendue : les ventes de jeux dématérialisés ont surpassé les ventes de jeux physiques, au moins pour les titres indépendants.



Damon Baker a ainsi cité les 10 jeux indés les plus vendus sur Switch, sans les classer. En avez-vous certains ?



SteamWorld Dig 2

Envie d'un jeu de plateforme ? Découvrez SteamWorld Dig 2, un jeu dans lequel vous serez dans la peau d'une Steambot qui doit découvrir d'où viennent de mystérieuses secousses qui troublent une ancienne cité minière.



29,99€ en version physique Envie d'un jeu de plateforme ? Découvrez SteamWorld Dig 2, un jeu dans lequel vous serez dans la peau d'une Steambot qui doit découvrir d'où viennent de mystérieuses secousses qui troublent une ancienne cité minière.29,99€ en version physique sur Amazon , ou 19,99€ en version digitale sur Nintendo

Celeste

Avec Celestre, (re)découvrez le jeu de plateforme dans sa plus simple définition : sautez, courez et grimpez pour venir à bout des secrets du mont Celeste en incarnant Madeline.



Avec Celestre, (re)découvrez le jeu de plateforme dans sa plus simple définition : sautez, courez et grimpez pour venir à bout des secrets du mont Celeste en incarnant Madeline. Sur l'eShop Nintendo , Celeste est proposé à 19,99€ en version dématérialisée.

Shovel Knight : Treasure Trove

Retrouvez la fameuse saga Shovel Knight, la saga qui suit un chevalier frappant... avec une pelle. Avec son ambiance old-school et ses plateformes bien travaillées, nul doute que vous allez adorer ce jeu qui surfe sur votre nostalgie !



À découvrir sur Retrouvez la fameuse saga Shovel Knight, la saga qui suit un chevalier frappant... avec une pelle. Avec son ambiance old-school et ses plateformes bien travaillées, nul doute que vous allez adorer ce jeu qui surfe sur votre nostalgie !À découvrir sur l'eShop Nintendo pour 24,99€ !

Enter The Gungeon

Dans Enter The Gungeon, devenez un aventurier à la gâchette facile et cherchez à obtenir l'arme ultime : l'Arme qui peut tuer le Passé. Évitez les pièges, progressez dans les lieux et terrassez les ardents défenseurs de cette arme !



Prenez une bonne dose de folie Dans Enter The Gungeon, devenez un aventurier à la gâchette facile et cherchez à obtenir l'arme ultime : l'Arme qui peut tuer le Passé. Évitez les pièges, progressez dans les lieux et terrassez les ardents défenseurs de cette arme !Prenez une bonne dose de folie sur l'eShop Nintendo , pour 14,99€.

Stardew Valley

Transformez l'ancienne ferme de votre grand-père et revitalisez toute une région dans ce jeu aux graphismes qui vous rendront forcément nostalgiques !



Disponible Transformez l'ancienne ferme de votre grand-père et revitalisez toute une région dans ce jeu aux graphismes qui vous rendront forcément nostalgiques !Disponible sur Nintendo à 13,99€ en version à télécharger.

Kamiko

Envie d'énigmes et de combats ? Dans Kamiko, les prêtresses cherchent à briser des sceaux pour atteindre des boss et purifier un monde inspiré des croyantes shintoïste japonaise. Un véritable« jeu d'action arcade avec un soupçon d'originalité », selon Nintendo !



Retrouvez Kamiko sur Envie d'énigmes et de combats ? Dans Kamiko, les prêtresses cherchent à briser des sceaux pour atteindre des boss et purifier un monde inspiré des croyantes shintoïste japonaise. Un véritable« jeu d'action arcade avec un soupçon d'originalité », selon Nintendo !Retrouvez Kamiko sur le Nintendo eShop pour seulement 4,99€ !

Fast RMX

Testez ce jeu de course de voiture qui vous met au volant d'un véhicule antigravité, et affrontez vos amis et des joueurs du monde entier !



À retrouver sur Testez ce jeu de course de voiture qui vous met au volant d'un véhicule antigravité, et affrontez vos amis et des joueurs du monde entier !À retrouver sur l'eShop Nintendo pour 19,99€.

Golf Story

Et si le golf était plus... que du golf ? Découvrez les secrets des personnages des différents parcours de golf, tout en gagnant les compétitions pour accomplir votre rêve !



Retrouvez ce jeu Et si le golf était plus... que du golf ? Découvrez les secrets des personnages des différents parcours de golf, tout en gagnant les compétitions pour accomplir votre rêve !Retrouvez ce jeu sur l'eShop Nintendo pour 14,99€ !

Overcooked : Special Edition

Vous avez toujours rêvé de gérer un restaurant ? Il faudra bien se répartir les taches pour tenir lors du coup de feu et éviter de faire fuir vos précieux clients.



En version physique Vous avez toujours rêvé de gérer un restaurant ? Il faudra bien se répartir les taches pour tenir lors du coup de feu et éviter de faire fuir vos précieux clients.En version physique sur Amazon ou en dématérialisé sur l'eShop Nintendo