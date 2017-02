10 drones originaux et décalés

1 kg de chocolat noir, 100 grammes de chocolat blanc, et un kit pour réaliser soi-même son drone, ont été nécessaires pour concevoir ce modèle comestible . On évitera justement de le faire se poser dans des endroits pas très propres avant de passer à table !

CUPID, le drone choc !

CUPID est un drone spécialiste du coup de foudre au sens propre. Et pour cause, il est équipé d'un pistolet paralysant capable de délivrer une décharge de 80 000 volts. Ce prototype , présenté il y a un an au festival SXSW, devrait être commercialisé aux Etats-Unis prochainement, à destination des forces de l'ordre.