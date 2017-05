10 chansons qui feront voyager le spationaute qui est en vous

© SpaceX Si nos générations ont grandi avec le voyage spatial comme les précédentes l'ont fait avec les cartoons ou les bandes dessinées, c'est devenu pour beaucoup d'entre-nous un fantasme inaccessible, condamné à n'être vécu que par le biais de la fiction. Nés trop tard pour explorer la Terre, nés trop tôt pour explorer le ciel, nous sommes les sacrifiés d'une époque de transition, voués à visiter la Lune, Mars ou même Tatooine par le biais des pixels de nos nombreux écrans.



S'il est encore impossible, ou presque, de se balader parmi les étoiles, l'art est bien le seul allié que nous rencontrerons dans notre quête d'exploration. Et si la Science-Fiction se charge de nous faire explorer l'esprit de ses contributeurs, la musique, elle, peut nous faire voyager là où seul notre esprit sera capable de nous transporter.



Aussi, et pour vous permettre d'emprunter la deuxième étoile à droite, et de filer tout droit jusqu'au matin, voici notre sélection de chansons cultes qui nous ont longtemps fait parcourir l'univers sans pour autant quitter le confort de notre foyer.



© Phillips, Mercury Space Oddity - David Bowie - Philips, Mercury

Sorti en 1969 sur l'album éponyme, Space Oddity est l'un des titres les plus célèbre du grand David Bowie.



© A&M Walking on the Moon - The Police - A&M

C'est sur l'album Reggatta de Blanc, au côté de Message in a bottle, qu'est sortie Walking on the Moon.



© Aftermath / Interscope Space Bound - Eminem - Aftermath, Interscope

Ecrit et publié par le célèbre Eminem en 2010, c'est sur l'album Recovery que vous pourrez retrouver Space Bound.



© Warner Bros Black Holes & Revelations - Muse - Warner Bros.

Donnant son nom au 6e album de Muse, Black Holes & Revelations est sorti en 2006.



© Warner Bros Fly me to the Moon - Frank Sinatra - Warner Bros.

Originellement écrite par Bart Howard en 1954, c'est en 64 que la version Sinatra de Fly me to the Moon est enregistrée.



© RCA Records Starman - David Bowie - RCA Records

Distribué avec Suffragette City en face B, c'est en 1972 que Starman ramène Bowie dans le haut des charts.



© Mute Records We are all made of stars - Moby - Mute Records

Si on se souvient avant tout du clip incroyable qui l'accompagnait, We are all made of stars est sorti en 2002 sur l'album 18.



© RCA Victor Spaceman - Harry Nilsson - RCA Victor

Un peu moins connu par les plus jeune, Spaceman, chef d'œuvre de Harry Nilsson est sorti en 1972.



© Warner Bros. Man on the Moon - REM - Warner Bros.

C'est en novembre 1992 que la chanson complotiste de R.E.M. est diffusée pour la première fois. Elle appartient à l'album Automatic for the People.