10 expériences improbables à vivre en réalité virtuelle

Totally Accurate Toilet Simulator

Si vous comptiez utiliser votre casque de réalité virtuelle hors de prix pour vous évader dans des mondes imaginaires, alors cette démo n'est pas pour vous. Proposée sur Oculus , elle propose, comme son nom l'indique, d'aller faire un petit tour dans des toilettes assurément réalistes. Heureusement que la VR n'inclut pas l'odorama de série.

Alien Abduction





Cette démo pour l'Oculus Rift réalisée par Richard Beinisch propose de mettre le joueur dans la peau d'un humain enlevé par des aliens. On se réveille donc sur une table, prêt à être autopsié d'une façon que l'on imagine assez peu agréable. Le principal objectif est de se débattre suffisamment pour parvenir à s'échapper. En pratique, il faut surtout beaucoup bouger la tête, alors attention au torticolis !

Gender Swap, The Machine to Be Another

Changer de sexe, c'est possible sans opération et dans une bien moindre mesure grâce à la réalité virtuelle. Ça l'était, en tout cas, en 2014, via l'installation Gender Swap, où deux personnes de sexe différent et portant un Oculus synchronisaient leurs mouvements pour donner l'impression d'être dans le corps de l'autre. Une expérience qui demande pas mal de logistique, et qui n'est donc pas disponible en téléchargement sous la forme d'un logiciel...





Chicken Walk

Encore une fois Chicken Walk propose, comme son nom l'indique, de se mettre dans le corps d'un poulet...



Encore une fois proposé sur Oculus, Chicken Walk propose, comme son nom l'indique, de se mettre dans le corps d'un poulet... On fait rapidement le tour du gameplay, qui consiste à se promener dans la basse-cour, à picorer ou encore à échapper aux renards. Néanmoins, regarder quelqu'un y jouer vaut plutôt le détour, en particulier lorsqu'il s'agit de simuler la poule qui picore à même le sol !

Don't Let Go

Si l'on vous dit de garder deux doigts appuyés sur deux touches de clavier et ne pas bouger quoi qu'il arrive, vous pouvez éventuellement y arriver. Mais si un raptor débarque, c'est un peu plus compliqué ! C'est le genre d'expérience que propose Don't Let Go . Pour gagner, il ne faudra pas bouger, et surtout se convaincre que rien de tout ça n'est réel. Sauf votre clavier !

Taphobos

Claustrophobes s'abstenir : Taphobos propose d'expérimenter le fait d'être enterré vivant. Pour pimenter l'expérience, le "joueur" est enfermé dans une boîte avec un casque de réalité virtuelle fixé sur la tête.



Il s'agit même d'une expérience coopérative, puisqu'un autre joueur, qui joue quant à lui sur un ordinateur, doit trouver l'endroit où son coéquipier a été enterré vivant. Ce dernier lui fournit des indices disponibles dans le cercueil. Une expérience qui n'est pas sans rappeler le scénario du film Buried, avec Ryan Reynolds, sorti en 2010, dans lequel un homme est enterré vivant et ne dispose que d'un briquet, d'un téléphone, et de 90 minutes d'oxygène pour espérer s'en sortir.

Il s'agit même d'une expérience coopérative, puisqu'un autre joueur, qui joue quant à lui sur un ordinateur, doit trouver l'endroit où son coéquipier a été enterré vivant. Ce dernier lui fournit des indices disponibles dans le cercueil. Une expérience qui n'est pas sans rappeler le scénario du film Buried, avec Ryan Reynolds, sorti en 2010, dans lequel un homme est enterré vivant et ne dispose que d'un briquet, d'un téléphone, et de 90 minutes d'oxygène pour espérer s'en sortir.

Dreams of Dali

Salvador Dali est l'un des plus célèbres peintres surréalistes, et un grand nombre de ses tableaux illustrent des scènes fantasmagoriques. Le musée Dali situé à St. Petersburg, en Floride, propose depuis peu de visiter le tableau de 1935 Réminiscence archéologique de l'Angélus de Millet en réalité virtuelle. Une expérience inédite, pour une nouvelle façon de découvrir l'art ?





SMS Racing

Conduire en envoyant des textos, c'est dangereux et parfois mortel, mais si c'est en réalité virtuelle, on ne risque rien. SMS Racing ne cherche pas à éduquer sur les dangers de cette pratique, et propose plus un défi au joueur équipé d'un casque de VR sur la tête. Cette application est d'ailleurs destinée à être téléchargée sur un smartphone Android pour être utilisée avec un casque de type Samsung Gear VR, par exemple.

8h46, le 11 septembre 2001





8h46 est une expérience proposée sur l'Oculus qui a beaucoup fait parler d'elle l'année dernière, dans la communauté VR. Et pour cause, elle propose de "vivre" les attentats du 11 septembre 2001 depuis l'intérieur du World Trade Center. Plutôt brutale, l'expérience a choqué de nombreux internautes, tandis que d'autres estiment que ce type d'expérience contribue à rappeler l'horreur des événements, pour qu'ils ne soient pas oubliés. Il y a moyen de trouver des vidéos de cette démo sur YouTube, mais le contenu peut choquer.