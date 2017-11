Udemy fait son Black Friday : tous les cours à 10€ jusqu'au 28 novembre !

1. Hacking éthique : le cours complet

Avec un catalogue de plus de 45 000 cours, Udemy permet aux débutants comme aux experts d'apprendre de nouvelles compétences en toute simplicité grâce à l'accompagnement des formateurs et des étudiants. Accessibles en ligne à vie sur ordinateur et smartphone ou tablette, tous les cours en ligne sont aussi garantis « Satisfait ou remboursé » pendant 30 jours.Apprenez les bases de la sécurité informatique pour vous protéger des cyberattaques ! Déjà plus de 7 000 étudiant ont suivi cette formation pour comprendre les méthodes et les outils qu'utilisent les pirates pour s'en protéger. On n'est jamais trop prudent !Pour tous les gamers qui rêvent de passer de l'autre côté de la manette, apprenez à développer votre propre jeu vidéo sur Unity grâce à cette formation comprenant plus de 40 heures de vidéo. Suivie et approuvée par plus de 5 000 étudiants !Envie de débuter ou de progresser sur Photoshop ? Faites un cadeau à l'artiste qui sommeille en vous avec cette formation qui vous aidera à maîtriser le célèbre logiciel de la suite Adobe !Découvrez Python, ce langage simple mais puissant parmi les plus utilisés en programmation, et apprenez à vous en servir pour automatiser des tâches répétitives et écrire vos propres programmes. Plus de 3 000 étudiants suivent déjà cette formation.Tout ce qu'il faut savoir pour créer une boutique e-commerce sur Shopify en quelques semaines, et avec un budget de départ de 50€ seulement !Tout le monde connaît Excel, mais saviez-vous qu'avec Visual Basic vous pouvez automatiser des tâches répétitives et écrire vos propres fonctions ? Découvrez comment avec ce cours !Maîtrisez votre communication sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et LinkedIn avec plus de 10 heures de cours dispensées par un professionnel du webmarketing ! Au passage, vous apprendrez tout sur la puissance de l'e-mail et sur les bénéfices d'un blog sous WordPress.Si vous aussi vous avez envie d'en savoir plus sur l'un des sujets les plusde la Silicon Valley, suivez cette formation qui vous apprendra à créer sur Python des modèles de machine learning puissants. Data preprocessing, clustering et autres termes savants n'auront bientôt plus de secrets pour vous !Apprenez à apprendre avec la méthode Top Chrono ! Ce cours en ligne vous apprendra à améliorer votre mémoire et à développer vos capacités d'apprentissage. Pour absorber les informations plus rapidement, et les retenir plus longtemps !Le cours parfait pour apprendre à maîtriser le logiciel d'Adobe. Que vous ayez envie de réaliser un documentaire ou de faire en sorte que la vidéo du mariage de votre meilleur ami soit nominée aux Césars, cette formation vous fera découvrir l'édition vidéo sous toutes les coutures.