Peur des spoilers sur Internet ? Voici comment les esquiver

La bonne vieille méthode manuelle

Sur Twitter

Sur Facebook

Sur le reste du Web : mission impossible ?

Modifié le 17/07/2017 à 09h12

» a longtemps été l'excuse entendue par les fans de, la série, qui se prenaient en pleine figure les révélations sur l'épisode passé la veille. Le piratage, ainsi que la démocratisation lente, mais sûre, d'une diffusion française calquée sur la diffusion américaine - c'est le cas pour GoT, dont les épisodes passent à 3h du matin dans la nuit du dimanche au lundi sur OCS - rendent bien difficile le fait de garder tout le mystère, ne serait-ce que pendant 24 h. Maintenant que l'histoire de la série a rattrapé celle des bouquins, dont elle déviait déjà pas mal au demeurant, l'excuse n'est plus valable.est une série parmi tant d'autres, dont la médiatisation massive est clairement liée à cet « effet spoiler ». En réalité, le problème peut toucher n'importe quelle série, livre, ou film. Fin 2015, se préserver de toutes révélations autour deavant de l'avoir vu tenait véritablement du challenge.Avant de partir à la chasse aux plugins adaptés à l'esquive des spoilers, il existe des méthodes relativement simples à appliquer manuellement. Elles sont principalement associées aux réseaux sociaux.La démarche la plus simple sur Twitter est de filtrer lesles plus problématiques. Typiquement, ceux associés aux séries ou films du moment, et ceux qui sont lancés à l'occasion d'unréalisé par une chaîne de télé sont les plus délicats - en France, OCS et SyFy, pour ne citer qu'elles, sont très friandes de la démarche. Problème : aussi surprenant que cela puisse paraître, Twitter ne permet pas de filtrer les hashtags par défaut.Idéalement, il faut passer par la plateforme Tweetdeck, qui appartient à Twitter, pour accéder à une telle fonctionnalité. Dans les paramètres du service se trouve une fonction Mute, qui peut être utilisée avec des mots-clés. L'autre solution est de réduire au silence certains comptes Twitter sans pour autant arrêter de les suivre, en choisissant l'option Masquer dans le menu de n'importe quel tweet du compte en question. Pour voir à nouveau apparaître les tweets d'un compte, il faut se rendre dans les paramètres de Twitter via la roue crantée « Settings », puis cliquer de nouveau sur l'onglet Settings. Il suffit alors de rentrer les # que vous voulez faire disparaître !On peut également « tricher » et opter pour un plugin. Qualitweet , par exemple, permet de filtrer facilement les hashtags. D'autres solutions sont disponibles en page 2 de ce dossier.Les hashtags de Facebook présentent le même problème que sur Twitter : ils permettent d'accéder à tout le contenu associé à un mot-clé en un seul clic, mais pas de filtrer le contenu en question. Là encore, la seule vraie solution est de se désabonner des pages problématiques. Il en va de même pour les amis trop bavards qui ne savent pas tenir leur langue après avoir vu un épisode : mieux vaut se désabonner temporairement, en les gardant dans la liste d'amis, que de se fâcher aude trop et de les supprimer définitivement.Pour les pages fans, s'il est possible de prioriser l'affichage des nouvelles publications, il est difficile de les éviter complètement autrement qu'en arrêtant de les suivre. A noter que les pages des séries en elles-mêmes ne sont parfois pas les plus problématiques en matière de spoilers. Ce sont davantage les pages de médias spécialisés qui ont tendance à débriefer rapidement une diffusion et à donner trop d'informations. Mieux vaut donc s'en méfier...La démarche est déjà lourde sur les réseaux sociaux, mais sur le reste du Web, c'est encore plus compliqué de se préserver des spoilers. Tout est une question d'habitude et, devrait-on dire, de bon sens : éviter de faire des recherches trop ciblées, éviter certains sites spécialisés, ne pas cliquer en cas de doute... la solution radicale pour certains ? S'éloigner du Net le temps de la diffusion de leur série préférée, ou en tout cas, le temps de se mettre à jour avec l'épisode du moment. Cela n'est pas toujours simple, en tout cas de façon légale, et la tâche s'avère plus compliquée quand on veut garder la surprise pour plusieurs séries.Dans ce genre de situation, opter pour des plugins destinés à paramétrer certains aspects du surf via le navigateur Web s'avère être une solution intéressante. Rendez-vous sur la seconde page de ce dossier pour avoir quelques exemples d'extensions utiles.