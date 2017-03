IBM : plongée dans l'histoire du grand bleu à travers son logo

Le logo de l'International Time Recording Company, une franche réussite sur le plan graphique avec ses lettres entremêlées. Cette société est une des trois entités appelées à devenir IBM.



Mode de fusion





Ainsi nous y retrouvons les lettres majuscules C, T, R et Co, incluses dans un cercle blanc sur fond noir. Chacune d'elles est travaillée à la manière de celles du logo de la CSCo, à savoir avec des relents gothiques affirmés, des angles strictes et des excroissances graphiques en certains points. Le T est toujours la lettre la plus imposante, la barre haute surmontant les autres à l'instar du logo de l'ITR avec la même volonté de chapeauter. La barre verticale du T s'imbrique dans la boucle du R afin de montrer l'unité désormais indéfectible des trois entreprises. Si les deux C sont identiques et encadrent les plus imposants R et T, ils apportent un équilibre visuel immédiat, soulignant l'aplomb et l'énergie de la nouvelle société.



En 1914 Thomas J. Watson, Sr. arrive à la tête de la CTR. Il encourage l'apparition d'un département Recherches & Développement, non sans installer un leitmotiv résumant l'état d'esprit de l'entreprise en un seul mot : « Think ». Le 14 février 1924, la Computing-Tabulating-Recording Company est rebaptisée pour devenir l'International Business Machines Corporation, dont le sigle est IBM. Page suivante > Modifié le 06/03/2017 à 19h35

L'histoire d'IBM débute en 1889 avec la société International Time Recording Company (ITR) dont le logo se compose des lettres majuscules I, R et T. Cette dernière est la clé de voûte de ce logo puisque la barre haute du T encadre les deux autres lettres pour démontrer l'étendue des possibilités de l'entreprise, tandis que la barre verticale rejoint le C qui fait office de socle visant à promouvoir la stabilité de la société, tout en encerclant les I et R pour montrer l'unité de l'ensemble.En 1891, deux hommes d'affaires américains achètent la Computing Scale Company (CSCo), dont le logo très massif représente un grand C très travaillé, dont l'intérieur est occupé par un S et fermé par un « Co » plus petit, mais tout aussi travaillé. Difficilement lisible, il avait pour ambition de montrer l'évolution de la technologie qui permettait plus d'interactions. Le choix d'une police de caractères d'apparence classique, couplé à une composition plus moderne du logo, devait permettre à la CSCo de s'inscrire comme une société tournée vers l'avenir et s'appuyant sur le passé. Enfin en 1896, Herman Hollerith fonde la Tabulating Machine Company qui n'a pas de véritable logo, mais marque l'ultime étape devant conduire à la création d'IBM.