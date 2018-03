Westworld le jeu : l'APK déjà disponible !

Westworld, le rêve de tout un chacun ?

Quel gameplay prévu ?

APK Westworld : déjà disponible !

Modifié le 13/03/2018 à 20h19

La série Westworld des studios HBO continue de créer autant d'enthousiasme avec la sortie d'une application iOS et Android prévue pour la reprise de la saison 2 le 22 avril Pour rappel, la série de science-fiction, adaptation d'un film de 1973, créée en 2016 par(le frère de Christopher) et produite parmet en scène un parc d'attraction futuriste aux allures de Far West du 19 ème siècle. Les robots qui le peuplent, appelés "hôtes", sont au service de visiteurs dénommés "Invités" qui peuvent accéder à travers cette simulation à leurs désirs les plus extravagants sans aucune conséquence. La saison 1 qui a été le plus gros succès du studio en 2016 a également reçu le score de 9 sur 10 sur le site Imdb , ce qui est plus que rare pour une série récente.Nous vous invitons à revoir le magnifique trailer de la Saison 2 diffusé à l'occasion du dernier SuperBowl :Le concept du jeu est assez simple : l'utilisateur qui incarnera une recrue de Devos pourradestinés à satisfaire les envies des différents visiteurs du parc. On y retrouvera l'univers visuel caractéristique de la série et ses principaux personnages. L'application sera(AppStore et Google Play). L'éditeur permet d'ores et déjà aux utilisateurs Android de se pré-inscrire sur ce lien pour être tenus au courant des dernières informations sur le jeu. De plus, si suffisamment d'inscriptions sont réalisées, des fonctionnalités bonus pourraient être débloquées.Le site APK Mirror propose déjà: pour les fans qui ne peuvent pas attendre le 22 avril, c'est ici que ça se passe