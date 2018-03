HBO va recréer Westworld IRL

Un Westworld miniature juste à la sortie d'Austin au Texas

Des lieux emblématiques... mais pas d'androïdes

Modifié le 26/02/2018 à 11h58

L'idée est simple : proposer aux fans de la série de pouvoir visiteren vrai. Malheureusement, il ne faut pas s'attendre à ce que le parc soit aussi grand que celui de la série... et ce ne sera pas la seule différence.Pour promouvoir la saison 2 de, HBO a donc loué deux acres de terrain, soit environ 8.500 mètres carrés, dans la campagne à proximité d'Austin au Texas. La chaîne va recréer la ville fictive de Sweetwater. Dans, c'est dans cette ville que les joueurs débarquent du train et où commencent leurs aventures. Car il faut le rappeler,n'est autre qu'un parc d'attractions gigantesque sur le thème du Far-West.Le Texas paraît tout à fait approprié pour accueillir cette expérience inédite. Mais ce choix est également justifié par la présence, au moment de la création de ce parc, du Southwest festival. Car HBO n'a pas l'intention de se lancer dans les parcs à thème façon Disney : la version IRL de Sweetwater ne sera ouverte que durant un week-end, du 9 au 11 mars 2018.HBO promet une expérience proche de celle des visiteurs du parc Westworld dans la série : «». Les visiteurs auront l'occasion de se rendre au Mariposa saloon et au Coronado hotel. Mais il n'y aura ni androïdes ultra-perfectionnés ni prostituées pour coucher avec les visiteurs : les «», comme on les appelle dans la série, seront joués par de véritables acteurs.Les places sont limitées et les réservations, déjà ouvertes . Si vous ne savez pas quoi faire le week-end du 9 mars 2018, c'est l'occasion de vous offrir un petit voyage unique (qui risque néanmoins de revenir très cher en comptant les billets d'avion depuis la France).