GoT : une rue australienne renommée à cause de l’inceste de la série !

Des rues inspirées des personnages et lieux de Game of Thrones

Snow Street : une rue dédiée à Jon Snow

Modifié le 28/08/2017 à 10h06

, la célèbre série de HBO, a posé des problèmes à un lotissement immoblier australien après que les noms des rues ont changé pour s'inspirer des personnages et des lieux de la série. Un des noms de rue n'a pas fait l'affaire, car jugé trop controversé : il s'agit de Lannaster Road, dont le nom a été amendé par le développeur immobilier, en raison de la relation incestueuse qu'ont les frères et sœurs Cersei et Jammie Lannister dansLannaster Road s'appelle désormais «». D'après le journal britannique, les autres rues de ce lotissement incluent Stannis, Winterfell, Greyjoy, Baelish et, même s'il s'agit d'un Lannister, Tywin.Une des rues est inspirée du personnage joué par Kit Harington, Jon Snow : elle a été baptisée Snow Street. Mais le chef de projet Garry Smith regrette qu'une si petite rue ait été choisie pour honorer l'un des personnages les plus importants de la série.», a-t-il déclaré.