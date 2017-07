Star Wars : un hôtel-parc-à-thème immersif ?

Un hôtel conçu comme un vaisseau spatial

Crédits : DisneyParks Blog

Un rôle attribué à tous les visiteurs

Modifié le 20/07/2017 à 12h23

Un projet qui paraît fou et qui, bien évidemment, fait déjà saliver les fans de la saga de George Lucas. En revanche, il n'y aura pas de robots humanoïdes.L'idée de Disney a de quoi intéresser tous les fans de. Le groupe va construire un hôtel qui représenterait un vaisseau spatial afin de plonger les clients dans l'univers de la saga, selon le projet présenté par le PDG de la filiale Walt Disney Parks, Bob Chapek, qui estime qu'il s'agit du «» jamais imaginé par l'entreprise.» a-t-il précisé à l'Expo D23 le week-end du 15 juillet 2017. L'hôtel viendrait s'insérer dans le projet plus vaste sur le thème de, une évolution des parcs à thème de Disney exclusivement dédiée à l'univers des Jedis et des Siths.Si le concept d'un hôtel sur le thème de Star Wars ne paraît pas révolutionnaire pour le groupe Disney, l'idée qu'a le géant en tête est d'attribuer un rôle à tous les visiteurs. Ils pourront donc vivre leur propre «», selon les termes utilisés par Bob Chapek, au sein d'histoires écrites et qui les feront interagir avec les équipes et le parc.Les visiteurs seront également amenés à revêtir des costumes depour une immersion encore plus complète. Les fans français risqueront toutefois d'être déçus : ce nouveau concept d'hôtel immersif ne verra le jour qu'à Disney World, en Floride. Et bien évidemment le tout sera en anglais.