Sense8 aura une fin, Netflix plie face aux fans

Une mobilisation massive et des menaces contre Netflix

Death doesn't let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0 — Sense8 (@sense8) 29 juin 2017

Un épisode spécial de deux heures pour clore la série

C'est une demie victoire pour les fans : la série devait initialement durer 5 saisons, mais elle avait été annulée à la fin de la deuxième, sur un cliffhanger des plus intenables. Il n'y aura pas de saison 3 mais un épisode spécial de deux heures.A la question « peut-on faire plier un géant comme Netflix grâce aux réseaux sociaux ? », la réponse est une nouvelle fois « oui ». La mobilisation massive des fans après l'annulation de la série Sense8 aura payé. Il faut dire que plusieurs pétitions en ligne ont recueilli plusieurs centaines de milliers de signatures et que, sur les réseaux sociaux, les messages contre Netflix ont été légion.Plusieurs internautes ont même annulé leur abonnement au service de vidéo à la demande ou menacé de le faire. Si Netflix ne communiquera jamais sur le taux de désinscription lié à l'annulation de la série, on peut penser que ce fut un argument majeur pour convaincre la direction de revenir sur sa décision.La victoire n'a pas été totale : il n'y aura pas les 3 saisons supplémentaires prévues. Netflix a opté pour un épisode spécial de deux heures, qui devrait clore la série et les aventures de Nomi, Kala, Sun, Will, Wolfgang, Riley, Capheus et Lito. Lana Wachowski l'a annoncé officiellement le 29 juin 2017 sur le compte Twitter officiel de la série.La décision d'opter pour un épisode spécial est bien évidemment économique : Sense8 est l'une des séries les plus chères à produire avec un budget de plus de 100 millions de dollars par saison, soit plus de 300 millions pour les trois saisons annulées. À moins qu'après l'épisode spécial, il n'y ait un nouveau retournement de situation ? Lana Wachowski, dans sa lettre, laisse un petit doute : «».