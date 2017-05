Jour de la serviette : qu'est-ce que c'est ?

Au fait, c'est quoi la question ?

La serviette, couteau suisse de l'espace

Modifié le 24/05/2017 à 11h34

Chaque 25 mai depuis 2001, année de son décès à seulement 49 ans, des fans du monde entier fêtent le Jour de la Serviette pour lui rendre hommage.Il était une fois un peuple d'une intelligence supérieure vivant dans toutes les dimensions à la fois. Ils construisirent le deuxième plus grand ordinateur de tous les temps, qu'ils baptisèrent Pensées Profondes. On confia à la machine la mission de trouver la réponse à la grande Question de la Vie, l'Univers et le Reste. Sept millions et demi d'années de calculs plus tard, Pensées Profondes accoucha d'une réponse : 42. Le problème étant qu'on ne sut jamais quelle était la question.Voilà résumé à gros trait le point de départ du, œuvre majeure de Douglas Adams, qui fut, entre autres, auteur pour les Monty Pythons ou scénariste de plusieurs épisodes de. Le, ou H2G2 pour les intimes, est le premier volume d'une "trilogie en cinq tomes" publiée entre 1979 et 1992, racontant l'errance spatiale d'Arthur Dent, Anglais moyen, parti en vadrouille intergalactique avec le rédacteur du guide du routard intergalactique.Mais pourquoi la serviette ? Tout simplement car "On se demande pourquoi on a osé demander.Monument dubritannique,s'appela d'abord, mais le nom fut modifié à la demande des Editions du Routard. H2G2 a été adapté en pièce de théâtre, en comédie musicale, en sérié télévisé, en jeu vidéo, en bande dessinée et plus récemment au cinéma. Voilà qui méritait bien d'avoir une Journée rien qu'à soi, serviette de bain brandie en étendard !