Netflix a commandé une série inspirée de The Witcher

The Witcher, après les jeux vidéos, la série

Qui pour jouer le rôle de Geralt de Riv ?

Modifié le 18/05/2017 à 10h55

Andrzej Sapkowski, à qui l'on doit toute une série de romans mettant en scène le héros Geralt de Riv et qui ont servi de base au jeu, sera impliqué dans le projet, en tant que consultant. "" a-t-il déclaré dans son annonce à la presse.Pour la petite histoire, The Witcher avait déjà donné naissance à une série télé, avant même de devenir un jeu vidéo. C'était il y a quinze ans, en Pologne, pays dont vient l'auteur, mais la série n'a pas connu de succès à l'international. Peut-être parce qu'elle était tournée en polonais, avec des acteurs locaux ?La version commandée par Netflix sera bien évidemment tournée en anglais et produite par Sean Daniels, à qui l'on doit, ou le très décevant remake de. Le casting n'est pour l'instant pas connu, mais on sait que Netflix est habitué à recruter des stars du petit ou du grand écran pour ses productions maison.Qui pour tenir le rôle de Geralt, ce justicier des temps anciens qui s'attaque non seulement aux monstres, mais redresse aussi les torts, partout où il passe ? Les paris sont lancés ...