Les révélations de George R.R Martin sur les spinoffs de Game of Thrones

Un cinquième spinoff en préparation

Prequel ou suite ?

Modifié le 15/05/2017 à 17h11

Dans son blog, George R.R Martin, l'auteur des romans deet producteur de la série culte, a indiqué qu'un cinquième projet de spinoff de la série, après les quatre déjà annoncés au début du mois de mai 2017, serait en cours de préparation.En revanche, si l'on connaît le nom des quatre auteurs qui travaillent sur les premiers spinoffs : Max Borenstein (), Brian Helgeland (), Carly Wray () et Jane Goldman (), George R.R Martin n'a pas communiqué le nom du cinquième auteur. La seule indication qu'il a donnée est qu'il s'agit d'un "super auteur" qui adore l'univers de Westeros. Martin a aussi mis fin à certaines spéculations : il n'y aura pas de série mettant en scène la rébellion de Ned Stark et Robert Baratheon contre les Targaryen.Martin a par ailleurs ajouté que quand il aura fini d'écrire la saga, les fans en sauront plus sur la jeunesse de Ned Stark et Robert Baratheon. "".Par ailleurs, on apprend également que ces spinoffs ne s'intéresseront pas à des personnages que l'on a déjà croisés dans. Ils ne porteront pas non plus sur le roman prequel. Si Martin a confirmé que les cinq spinoffs seraient des prequels, il rejette cette appellation et lui préfère celle de "successeurs".