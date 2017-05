Star Wars Day : d’où vient le jeu de mots "May the Fourth be with you" ?

Quand les soutiens de Margaret Thatcher inspirent les fans de Star Wars (et vice-versa)

Disney en fait un véritable phénomène marketing

04/05/2017

L'invention du jeu de mots entre "May the Force be with you" et "May the Fourth be with you" date, elle, des années 1970. Et n'en déplaise aux plus apolitiques des fans de Star Wars, l'origine est bien teintée de politique et, plus précisément, de conservatisme.L'année 1979 au Royaume-Uni a été une année qui aura marqué les esprits partout dans le monde, tout du moins le monde occidental. Margaret Thatcher était élue Premier ministre du Royaume-Uni : très conservatrice, elle devient la première femme Premier ministre du pays. Sa politique très à droite ne manquera pas d'être critiquée, au point de lui faire gagner le surnom de "Dame de Fer".Son élection a eu lieu le 4 mai 1979 très précisément et, pour l'occasion, le parti conservateur du Royaume-Uni, le "Conservative Party" dont les soutiens sont appelés communément les "Tories" et prônent une politique de droite, décident de célébrer la victoire avec une page de publicité dans leoù on pouvait lire "". Sans le vouloir, ils ont inspiré les fans de Star Wars qui se sont appropriés la formule.Si les fans de Star Wars ont assez rapidement décidé de faire du 4 mai la journée dédiée à leur saga favorite, notamment en faisant des marathons de films, en s'habillant comme les personnages et en alimentant la guerre qui les oppose aux Trekkies, les fans de Star Trek, le phénomène restait très localisé. Plus qu'une célébration mondiale, il s'agissait de groupes d'amis partageant la même passion.Le premier véritable événement à grande échelle a eu lieu au Toronto Undergound Cinema au Canada, qui a organisé une projection des films le 4 mai 2011 avec des stars et des fans en costume. Mais c'est Disney, qui a pris le contrôle de LucasFilms en 2012, qui a fait du Star Wars Day une fête mondiale, entre hommage aux films et véritable moment marketing avec des événements dans ses parcs d'attraction, des partenariats majeurs et des réductions sur les produits dérivés.