Star Wars Day : les événements organisés en France

Combats au sabre laser et cosplay

Disney organise des événements pour les enfants hospitalisés

Modifié le 04/05/2017 à 12h39

La France n'est pas en reste : partout dans l'Hexagone les fans ont organisé des événements pour célébrer les Jedis, les Siths et les autres personnages de l'univers deLors des célébrations en l'honneur d'une des sagas les plus populaires du monde, les fans s'amusent à se déguiser en Stormtroopers, en Siths, en Jedis et, bien évidemment, en Dark Vador. Des défilés sont organisés à Bordeaux et Lyon. A Lyon, en outre, une soirée costumée au bar Meltdown où l'ambiance sera à l'honneur avec les musiques originales des films, écrites par John Williams, est prévue.Paris et Lille organisent elles aussi plusieurs événements dont des démonstrations de combats au sabre laser, l'arme des Jedis et des Siths. Lille accueille également le vernissage d'une exposition sur la saga de George Lucas tandis que des soirées en costume sont prévues dans plusieurs bars de Lille et de la capitale.Propriétaire de LucasFilms depuis que le groupe a racheté l'entreprise en 2012 pour 4 milliards de dollars, Disney a décidé de fêter l'édition 2017 duauprès des enfants hospitalisés. Le CHU de Caen, le CHRU de Lille ou encore l'hôpital Nord - AP-HP de Marseille organisent des événements pour les enfants en partenariat avec Disney.À l'hôpital Robert Debré de Paris c'est une projection du septième film de la saga,, qui est prévue pour les enfants hospitalisés. Ces derniers recevront également la visite de Dark Vador et de ses Stormtroopers.