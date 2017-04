Splash Vote : entartez les candidats !

Entartez ou envoyez des fleurs aux politiques

Plus qu'un jeu léger

Modifié le 20/04/2017 à 14h37

Ce jeu vous propose de prendre parti pour ou contre des idées, mais aussi de créer votre propre équipe de campagne pour lutter contre vos adversaires !Grâce à la start-up française Games with Benefits, il est maintenant possible de soutenir ou sanctionner un politique, d'une façon assez originale et simple ! Face à une de ses citations, vous pouvez décider de lui envoyer des fleurs ou l'entarter. Ce petit jeu est donc un bon divertissement, qui peut vous en apprendre plus sur les prises de positions des candidats à la présidentielle par exemple. Mais on retrouve bien d'autres personnalités, parfois étonnantes. Vous pourrez ainsi juger aussi bien les idées de Jacques Chirac que de Jean-Claude Van Damme ou Michel Platini.Le jeu ne s'arrête pas là, puisqu'une fois le choix effectué, il faudra faire disparaître des vagues de billes comme dans Candy Crush. Simple à prendre en main, Splash Vote est doté de différents niveaux de difficulté.Splash Vote est aussi un jeu de collections : chaque personnalité est représentée sous la forme d'une caricature, souvent très bonne. Il faudra les collectionner pour pouvoir monter une bonne équipe de campagne et gagner !Au-delà du divertissement, Splash Vote permet de réfléchir à ces "petites phrases" qui n'en sont pas toujours. Le jeu mobile permet donc une bonne critique de tous les candidats, à l'heure où le buzz s'invite même dans les campagnes électorales. L'occasion de se poser d'une façon ludique devant ces citations !