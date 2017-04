Westworld : le passé du parc exploré dans le début de la saison 2

Le début de la saison 2 parlera du passé

Les fans de Westworld ont déjà deviné la suite des événements

Modifié le 04/04/2017 à 14h21

La fin de la saison 1 a laissé tous les spectateurs bouche-bée et les fans veulent savoir ce qui va se passer ensuite. Mais il devront attendre.Jonathan Nolan et Lisa Joy ont donné, dans un entretien accordé à Entertainment Weekly , quelques petits détails sur la saison 2 qui n'a pas encore été écrite intégralement. En l'occurrence, les premiers épisodes se concentreront non pas sur les événements qui se sont déroulés directement après la fin de l'épisode 10 de la saison 1, intitulé, mais bien avant.Avant tout ce qui s'est passé dans la première saison, même, puisque ce sera le passé du parc qui sera exploré. Une manière pour les auteurs d'expliquer quelques détails sur sa création, son fonctionnement et bien évidemment sur l'expérience des visiteurs-joueurs. La saison entière, d'ailleurs, pourrait se dérouler dans le passé plus que dans le présent, selon une autre révélation faite à TVLine, toujours par Jonathan Nolan.Les deux créateurs dedoivent, outre les problèmes intrinsèques liés à une série ayant eu un tel succès, répondre à une problématique nouvelle : celle des fans. Ces derniers sont devenus, pourcomme pour d'autres séries, des adeptes des théories qu'ils créent et partagent sur Internet. En général, ils se concentrent sur les saisons en cours, laissant le temps aux créateurs de travailler.Mais pour, il semblerait que les fans aient commencé à réfléchir à la saison 2. Avec succès, puisque de l'aveu de Jonathan Nolan lui-même au Paleyfest , ils auraient découvert, sur Reddit, le twist de l'épisode 3 de la saison 2... Contraignant les auteurs à le réécrire ! Nolan a même demandé aux fans d'arrêter avec leurs théories... Mais il vient de leur avouer qu'ils étaient doués, ce qui risque de les inciter à continuer plus qu'autre chose.