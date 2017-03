Game of Thrones : HBO dévoile enfin un premier trailer de la saison 7

Jon Snow, Daenerys et Cersei : trois prétendants au trône de fer

Winter is coming (et pour de bon)

Modifié le 31/03/2017 à 17h19

Les fans de la série, qui devront attendre le 16 juillet 2017 avant la diffusion de la saison 7 (l'ultime), peuvent patienter avec un premier trailer très réussi intitulé "Long Walk", diffusé ce jeudi 30 mars par la chaîne américaine HBO.Avec en fond sonore la musique "Sit Down" du chanteur anglais James, les trois souverains de Westeros, Jon Snow, Daenerys Targaryen et Cersei Lannister marchent lentement dans les couloirs de leur forteresse respective, avant de rejoindre leur trône. Cersei Lannister, nouvelle reine des 7 royaumes (King's Landing), s'installe dans son trône de fer, Jon Snow prend ses fonctions de King of the North, quant à la mère des dragons, elle occupe un siège inconnu, jamais vu encore dans la série. Une mise en scène qui suggère une confrontation terrible entre les trois prétendants au trône de fer.C'est dans une ambiance plus "glacée" que se clôt ce trailer d'une minute et demie : alors que Cersei laisse échapper un souffle froid, un gros plan est réalisé sur l'œil menaçant d'un White Walker."Winter is coming" ? Annoncée depuis la première saison, la prophétie risque (enfin) de se réaliser dans la saison prochaine...