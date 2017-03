Les abonnés OCS auront accès à tout le catalogue de HBO

Orange et HBO prolongent leur partenariat

Étendre le « Simulcast »

Modifié le 22/03/2017 à 17h42

Bonne nouvelle pour les fans de séries : Orange et la chaîne américaine HBO ont décidé de prolonger leur partenariat (qui devait initialement arriver à échéance à la fin de l'année 2018). Mais ce n'est pas tout ! L'accord a également été élargi : les abonnés OCS auront désormais accès à toutes les productions de la chaîne HBO, parmi lesquelles figurent notamment... Ces contenus pourront être visionnés au travers d'un espace dédié en accès illimité.Cet accord concerne également les abonnés à l'offre OTT (distribution directe sur Internet) d'OCS.Orange prévoit aussi de généraliser le Simulcast (diffusion simultanée avec HBO) via la chaîne OCS City Génération HBO qui accueillera également des émissions telles que leainsi quedéjà présent.Seuls les abonnés OCS pourront avoir accès à l'intégralité du catalogue de HBO, l'offre étant exclusive à OCS. Actuellement, le bouquet OCS compte 2,5 millions d'abonnés en France et l'on imagine que l'accord conclu avec HBO lui permettra de séduire de nouveaux utilisateurs.