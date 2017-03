Un reboot de Matrix dans les cartons de Warner ?

Matrix : vers un reboot ou vers une suite ?

Matrix sans les sœurs Wachowski ?

Modifié le 15/03/2017 à 18h07

La rumeur va bon train à Hollywood mais pour l'instant rien d'officiel n'a été annoncé que ce soit par Warner Bros ou par une des personnes au courant du projet.On sait qu'Hollywood adore, en ce moment, relancer de vieilles franchises. On l'a vu avec, avec, avec les... une trilogie qui a marqué les esprits commene pouvait pas rester encore longtemps en dehors de cette tendance, malgré les critiques que cela peut susciter. Selon lela mode desa finalement rattrapé l'œuvre des sœurs Wachowski.Il y aurait déjà un écrivain pour le script : Zak Penn. Mais c'est à peu près toutes les informations que l'on a. On ne sait pas, par exemple, si Warner Bros, qui avait produit la trilogie originale, a l'intention decomplètement la série ou de faire une suite. La trilogie ne s'est pas réellement terminée et de nombreuses questions sont restées en suspens à la fin du troisième volet,Les fans vont surtout vouloir savoir quel sera le rôle des sœurs Wachowski dans la nouvelle version de Matrix... sauf que pour l'instant on ne sait même pas si elles vont participer.Les sœurs Wachowski sont actuellement très occupées avec leur nouvelle création, la série originale Netflix, qui a été largement encensée par la critique et la communauté LGBT. Vont-elles, et surtout vont-elles vouloir, participer à unde la franchise qui a fait leur succès ?