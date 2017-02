Apple Campus 2 se nomme Apple Park et sera inauguré en avril 2017

Apple Park : le futur siège d'Apple sera situé au sein d'un immense espace vert

Apple Park, un campus innovant conçu dans le respect de l'environnement

Ce campus, baptisé Apple Park et dont le projet a été dévoilé en 2011 par Steve Jobs lui-même, se présente sous la forme d'un gigantesque anneau de 260 000 mètres carrés. Au centre de cet anneau se trouvera un immense espace vert, permettant aux employés de profiter de plus de trois kilomètres de sentiers de promenade et de course à pied. Un verger, des prairies et un bassin complèteront ce paysage. En tout, à la fois à l'intérieur du bâtiment et à ses alentours, ce sont des champs verdoyants plantés de plus de 9 000 arbres natifs résistants à la sécheresse qui remplaceront l'asphalte et le béton. «», a déclaré Laurene Powell Jobs, qui fut l'épouse de Steve Jobs.Tous les aménagements d'Apple Park ne sont pas encore prêts : la construction des bâtiments et l'aménagement des espaces verts se prolongeront tout au long de l'été. L'un de ces aménagements phares est le Steve Jobs Theater. Il s'agit d'un auditorium de 1 000 places, perché au sommet d'une colline et offrant une vue sur les prairies et sur le bâtiment principal. Cet équipement devrait être ouvert avant la fin de l'année 2017. Son entrée très design prendra la forme d'un cylindre de verre d'une hauteur de plus de six mètres pour un diamètre de 50 mètres. Elle sera surmontée d'un toit de fibre de carbone métallique.Gigantesque anneau de 260 000 mètres carrés, le bâtiment principal qui abritera les ingénieurs de la marque à la pomme, sera entièrement recouvert de panneaux de verre. Avec des panneaux solaires produisant 17 mégawatts d'énergie, Apple Park accueillera l'une des plus grandes centrales solaires au monde implantée au sein d'un ensemble de bureaux. L'Apple Park accueillera également le plus vaste bâtiment à ventilation naturelle du monde, conçu pour ne nécessiter ni chauffage ni climatisation neuf mois de l'année sur douze. L'ensemble des installations d'Apple Park seront alimentées à 100 % par des énergies renouvelables.», a déclaré Tim Cook, le PDG d'Apple.